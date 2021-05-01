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Опасные деревья спилят вдоль Гдовского шоссе

Аварийные деревья спилят вдоль дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

Местная жительница указала на большое количество сухостоя на обочине дороги от деревни Богданово до деревни Егорьевщина. «При сильном ветре практически каждый раз валятся деревья, в том числе и на проезжую часть дороги. Ездить опасно», - отметила женщина.

Борис Елкин ответил, что Псковавтодор запланировал работы по обследованию автомобильной дороги регионального значения Псков-Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье с целью выявления аварийных деревьев в полосе отвода. «В настоящий момент проводится подготовка документации для аренды автовышки с последующим выполнением работ по спилу аварийных деревьев», - добавил председатель комитета.