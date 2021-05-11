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В Пустошкинском районе начинается капремонт участка федеральной дороги

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» заключило государственный контракт на капитальный ремонт 13-километрового участка федеральной автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией в Пустошкинском районе. Еще на 16 км этой трассы за лето выполнят устройство защитных слоев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В ходе капитального ремонта участка с 468 по 481-й км рабочие переустроят сети связи, выполнят фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия на общей площади 89,4 тысячи квадратных метров, частично разберут и заменят слабый грунт основания, заменят водопропускные трубы, выполнят устройство насыпи, продольного водоотвода, водосбросов, переустройство деформационных швов на искусственных сооружениях, укрепление откосов и обочин, укладку нового покрытия по основному ходу дороги, на пересечениях и примыканиях.

При обустройстве участка смонтируют 24 светофора на пешеходных переходах, 20,6 тысячи погонных метров металлического барьерного и перильного пешеходного ограждения, установят 88 пластиковых сигнальных столбиков. Для удобного передвижения пешеходов планируют построить тротуары площадью 27,3 тысячи квадратных метров, установить 17 автобусных павильонов на остановках, построить лестничные сходы. Также на участке нанесут 4 499 квадратных метров горизонтальной разметки из термопластика, шумовые полосы, установят 788 дорожных знаков.

Напомним, в прошлом году в Псковской области федеральные подрядчики после завершения капремонта ввели в эксплуатацию более 50 километров трассы Р-23 в Стругокрасненском и Пустошкинском районах. До конца этого года завершится капремонт еще одного участка – с 428 по 448-й км. Кроме того, до сентября будет выполнено устройство защитных слоев на участке вблизи государственной границы – с 501-го по 517-й км, а к осени следующего года будет отремонтирован путепровод через железнодорожные пути на 536-м км.