АвтоМир / Дороги

В Пскове приступили к первым в этом году покосам травы

ООО «СитиИнвестГрупп» приводит в порядок газоны на территории Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в организации, в рамках муниципального контракта на содержание улично-дорожной сети сотрудники подрядной организации занимаются скашиванием травы на Завеличье и Запсковье. Первый в этом году покос состоялся 12 мая на Запсковье. Работники компании выполняют работы качественно и аккуратно, чтобы не повредить зеленые насаждения и цветы.

На фото: покос травы на проспекте Энтузиастов.

В настоящее время в данной работе задействована бригада ООО «СитиИнвестГрупп» в составе 5 человек. За рабочую смену они производят покос травы на площади порядка 2000 кв. метров. После завершения косьбы трава собирается, вывозится из города и утилизируется.

Покос травы будет производиться один раз в месяц.