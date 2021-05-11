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В Пскове на площади Ленина продолжается устройство полосы для разворота. ФОТО

В Пскове на площади Ленина продолжается устройство разделительной полосы напротив здания кинотеатра «Октябрь», которая позволит водителям совершать разворот при движении со стороны Запсковья. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках ремонта Октябрьского проспекта и площади Ленина проводится обустройство новой полосы.

Решение изменить организацию дорожного движения на площади Ленина приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения 11 ноября 2020 года под председательством главы администрации Пскова Александра Братчикова.

В связи с введением кругового движения на перекрестке улиц Поземского и Труда жители домов на Советской набережной лишились возможности поворачивать налево - им приходится разворачиваться на Октябрьской площади. Потребность в развороте есть и у других участников дорожного движения. Сейчас этот маневр запрещен дорожным знаком, определяющим направления движения по полосам.

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В ноябре комиссия решила организовать полосу для разворота на существующем «островке безопасности». Глава администрации Пскова Александр Братчиков пояснил, что проведенный эксперимент показал: разворот не будет препятствовать движению прямо.