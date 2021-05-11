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АвтоМир / Дороги

40 рабочих и механизаторов ремонтируют трассу Дедовичи – Дно – Костыжицы

15.05.2021 11:53|ПсковКомментариев: 0

40 рабочих и механизаторов ремонтируют региональную автомобильную дорогу Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дновском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Этот вид работ выполнен более чем на 60%. В качестве материала используется смесь типа А16НТ, которую подрядная организация поставляет с собственного асфальтобетонного завода в Порховском районе.

Дорожники также приступили к устройству заездных карманов на двух автобусных остановках. Ранее установили бортовые камни и обустроили посадочные площадки. Полностью вычистили полосу отвода от кустарника и деревьев, на 90% сформировали водоотводные канавы, на 70% отремонтировали водопропускные трубы, более чем на 75% выполнили фрезерование изношенного асфальта.

В ремонте задействовано 20 единиц техники: самосвалы, дорожная фреза, тракторы МТЗ, асфальтоукладчики, катки. Впереди укладка верхнего слоя покрытия проезжей части, ремонт съездов, укрепление обочин, нанесение разметки, благоустройство.

Работы производит АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». На ремонт направлено 120 млн рублей из регионального бюджета. Завершение работ намечено на 5 августа. К этому сроку приведут в порядок 8,3 км трассы на отрезке с 24-го по 32-й км, который проходит по населенным пунктам Гаврово, Вишенка, Выскодь. Дорога ведет к социально значимому объекту: школе №1 в деревне Выскодь.

Всего в этом году в Псковской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 193 км дорог, из них свыше 174 км региональных трасс и около 19 км дорог Псковской городской агломерации. На эти цели направлено более 3,6 млрд рублей.

Теги: #ремонт дорог #дновский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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