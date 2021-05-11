Николай Козловский рассказал, какие дороги отремонтируют в Великих Луках в этом году

Глава Великих Лук Николай Козловский рассказал в своем Instagram-аккаунте, какие дороги отремонтируют в городе в этом году. «В грядущем сезоне мы продолжим поэтапно приводить в порядок дорожную инфраструктуру», - отметил он.
Так, в 2021 году запланирован ремонт тротуара с установкой ограждения на улице Тургенева от улицы Гоголя до общежития политехнического колледжа, рассказал Николай Козловский.
В северном микрорайоне города реконструируют пешеходные зоны на улице Гражданской от улицы Вокзальной до улицы Пескарева по четной стороне.
На Октябрьском проспекте также запланирован ремонт тротуаров от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта - вдоль Дома детского творчества имени Александра Матросова, сообщил Николай Козловский.
В планах также привести в надлежащий вид подъезд к детскому саду «Ленок»: от дома №4 по улице Мелиораторов до детского сада.
Кроме того, прорабатывается вопрос по обеспечению комфортной дорожной инфраструктуры для подъезда к новой строящейся школе на улице Заслонова. «Запланировано строительство дороги и обустройство тротуара от улицы Камышовой вплоть до границы территории новой школы. Планируется, что здесь будет дорога с двусторонним движением и освещением, ливневой канализацией и дренажем, широкий тротуар», - сообщил Николай Козловский.
На данный момент по всем указанным адресам готовятся документы для объявления конкурсных процедур: проводятся обмеры территорий, расчет стоимости, уточнил он.
Кроме того, продолжится ямочный ремонт и ремонт локальными картами. «Также продолжается работа над крупными инфраструктурными проектами: прорабатываются вопросы по восстановлению моста от проспекта Гагарина до улицы Малышева через пути, строительству объездной дороги и реконструкции проспекта Ленина», - добавил Николай Козловский.