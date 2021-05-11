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АвтоМир / Дороги

Николай Козловский рассказал, какие дороги отремонтируют в Великих Луках в этом году

15.05.2021 20:32|ПсковКомментариев: 0

Глава Великих Лук Николай Козловский рассказал в своем Instagram-аккаунте, какие дороги отремонтируют в городе в этом году. «В грядущем сезоне мы продолжим поэтапно приводить в порядок дорожную инфраструктуру», - отметил он.

Так, в 2021 году запланирован ремонт тротуара с установкой ограждения на улице Тургенева от улицы Гоголя до общежития политехнического колледжа, рассказал Николай Козловский.

«Обновят покрытие и установят бордюры на пешеходной дорожке от станции переливания крови до проспекта Ленина. Это территория около академии спорта. Обустроят новый тротуар от проспекта Октябрьского до школы №11. С просьбой отремонтировать этот участок ко мне обращались родители учеников лицея. Кроме того, в планах ремонт тротуарной зоны с двух сторон на улице Льва Толстого. На проспекте Гагарина от автовокзала до улицы Дьяконова отремонтируют тротуар и ливневую канализацию у дома №48», - продолжил глава города.

В северном микрорайоне города реконструируют пешеходные зоны на улице Гражданской от улицы Вокзальной до улицы Пескарева по четной стороне.

На Октябрьском проспекте также запланирован ремонт тротуаров от проспекта Ленина до улицы Карла Либкнехта - вдоль Дома детского творчества имени Александра Матросова, сообщил Николай Козловский.

«Что касается ремонта дорог. В настоящее время объявлены конкурсные процедуры на ремонт дороги по улице Угольной: от проспекта Гагарина до локомотивного депо. В планах отремонтировать дорожное полотно на улице Пушкина от улицы Карла Либкнехта до поворота на остров Дятлинка. В порядок приведут этим летом и участок дороги на улице Льва Толстого: от улицы Некрасова до проспекта Октябрьского с обустройством тротуара», - рассказал он.

В планах также привести в надлежащий вид подъезд к детскому саду «Ленок»: от дома №4 по улице Мелиораторов до детского сада.

Кроме того, прорабатывается вопрос по обеспечению комфортной дорожной инфраструктуры для подъезда к новой строящейся школе на улице Заслонова. «Запланировано строительство дороги и обустройство тротуара от улицы Камышовой вплоть до границы территории новой школы. Планируется, что здесь будет дорога с двусторонним движением и освещением, ливневой канализацией и дренажем, широкий тротуар», - сообщил Николай Козловский.

На данный момент по всем указанным адресам готовятся документы для объявления конкурсных процедур: проводятся обмеры территорий, расчет стоимости, уточнил он.

Кроме того, продолжится ямочный ремонт и ремонт локальными картами. «Также продолжается работа над крупными инфраструктурными проектами: прорабатываются вопросы по восстановлению моста от проспекта Гагарина до улицы Малышева через пути, строительству объездной дороги и реконструкции проспекта Ленина», - добавил Николай Козловский.

Теги: #великие луки #ремонт дорог
Источник: Псковская Лента Новостей
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