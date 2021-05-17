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«Анжинерная» конструкция

В Пскове наметилась финишная черта строительства Северного обхода. Его главный объект — мост через Великую. За пять лет название для него придумали горожане, проект пришлось переделывать и повторно отправлять на экспертизу, веб-камеру с трансляцией в интернет включали с помпой, а выключали тихо после исчезновения рабочих. Кажется, скоро можно будет выдохнуть и махнуть с изборской трассы прямиком на питерскую.

Визуализация будущего моста через Великую.

Что-то пошло не так

Довольно неожиданный весенний дождь из золотых монет пролился на Северный обход. Стройка началась в 2016-м году, и в какой-то момент стало казаться, что на примороженный проект уже махнули рукой. Будто так и будут торчать из Великой сваи вместо обещанного моста, а с Соколихи открываться вид на горы грунта.

Первую очередь Северного обхода псковичи привыкли называть попросту — объездная. Она связала питерскую трассу и «гдовку» еще в 2007 году. Через девять лет стройка продолжилась. Теперь от гдовки был запланирован выезд на изборскую трассу между Псковом и Уградой. Фактически, дорога должна была связать две мощных транспортных артерии — трассу на Петербург и шоссе, ведущее к эстонской границе. Главная цель — разгрузить Псков от транзитного транспорта. Туристы и грузы, не предназначенные для города, должны будут обходить его мимо.

Протяженность трассы - 8,736 км. Предусмотрено по две полосы в обе стороны, каждая шириной 3,5 метра. Дорога будет включать мост через реку Великая длиной 404 метра, две развязки (Псков — Гдов, Псков — Изборск), четыре путепровода (Псков - Писковичи - Муровицы, Родина - Наволок, через улицу Набережная в деревне Родина, путепровод скотопрогона и проезда сельхозтехники). Расчетная скорость движения - 120 км/ч.

Начиналось все очень обнадеживающе. В июле 2016 года заключили контракт с подрядчиком. В сентябре заложили на изборской дороге памятный камень.

Изюминка проекта — новый мост через Великую. Сразу после начала его возведения псковичам предложили придумать название. Сначала дорожный комитет собрал все поступившие предложения. Мост предлагали назвать Снетогорским, Довмонтовым, Ганзейским, Северным, Нижним, Чудским, Уградским, Скобарским, имени Путина, Обходным, Воинской славы. В начале 2017 года «ВКонтакте» провели голосование. Победил нейтральный вариант, еще не построенному мосту дали название Северный.

В марте 2017 года рядом с возводимым мостом повесили веб-камеру с круглосуточной трансляцией происходящего в интернет.

В мае собрали общественников, показали им чертежи ограждений моста с типично псковскими барсами. В пресс-релизе с того заседания аккуратно сказано: «Члены общественной комиссии выразили обеспокоенность снижением темпов строительства». Беспокоиться было с чего.

Как по волшебству

Тогда же, в мае, жители расположенной рядом со стройплощадкой деревни Хотицы стали рассказывать в прессе о полной остановке работ. Уехали рабочие и увезли с собой технику. В декабре дорожный комитет официально объявил о приостановке работ из-за недофинансирования. Веб-камеру выключили. С тех пор в информационном поле появлялись редкие всполохи новостей про Северный обход.

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Сейчас невостребованный, но уже построенный участок дороги используют для тренировок велосипедисты. Фото Вадима Боченкова.

Трудности возникли не только с финансированием. Оказалось, что мост невозможно построить по утвержденному проекту. Нужен новый. А он еще должен пройти экспертизу. В конце прошлого года положительное заключение было получено. Тогда же зазвучали цифры — в 2021 году регион получит на продолжение проекта 2 млрд рублей. Солидная сумма, если учитывать, что со старта всего было потрачено 1,5 млрд.

В феврале 2019 года второй пусковой комплекс Северного обхода вошел в правительственный перечень инфраструктурных проектов, реализуемых с участием государства и финансируемых из Фонда национального благосостояния.

И вот, как по волшебству из мультика про «мост хрустальный анжинерной конструкции», деньги были выделены. В куда большем объеме, чем на то рассчитывали в области. Псков получает на завершение Северного обхода 4,8 млрд рублей. Председатель областного дорожного комитета Борис Елкин рассказал ПЛН, что еще немного добавит областной бюджет, и получится уже более 5 млрд. Средства рассчитаны на три года.

С новой дороги откроется вид на памятник Александру Невскому и дружине. Фото Вадима Боченкова.

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Все это время сдвигались конечные сроки. В самом начале назывался конец 2019-го года, потом финишная черта сдвинулась на середину 2021-го. Нынешние реалистичные даты в предлагаемых обстоятельствах — конец 2023 года. Увеличивались и предполагаемые суммы: 5,4 млрд, 6,7 млрд, 7,4 млрд. Существуют опасения, и до Москвы они уже донесены, что цифры все еще не конечные. Пока у псковичей не было то денег, то проекта, серьезно подорожал металл.

«Стоимость металлоконструкций увеличилась, нам придется решать этот вопрос, - говорит Борис Елкин. - Цены меняются в режиме реального времени. Сделаем все возможное, чтобы это не являлось причиной срыва сроков. Проект разработан в ценах 2016-го года, за это время много что поменялось. Пока планируем уместиться в выделенный объем. Понимаем, что чем дольше мы проект реализуем, тем он будет дороже. В наших интересах как можно скорее начать и закончить».

Начатый мост ждет возвращения строителей. Май 2021 года. Фото Вадима Боченкова.

Борис Елкин категорически отверг циркулирующие в городе слухи, мол, мост по новому проекту будут строить на новом месте, а уже начатое бросят: «Это вымысел». Он также сообщил, что визуально конструкция изменений в новом проекте не претерпела: «Для обычного обывателя это будет такой же абсолютно мост».

Пока что наиболее близкий к завершению объект — развязка с «гдовкой», по которой уже пущены машины.

«Мы ездим по развязке, но там не все работы завершены, - констатирует Борис Елкин. - Еще будет сделано освещение и установлены шумозащитные экраны».

По развязке с гдовской трассой уже пущены машины. Фото Вадима Боченкова.

Скажем осторожно: теперь ресурсов должно хватить и на развязку, и на мост, и на прочие объекты. В ближайшее время дорожный комитет планирует выставить соответствующий контракт на торги.

Юлия Магера