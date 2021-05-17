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Ремонт площади Победы в Пскове завершится к сентябрю

Ремонт площади Победы в Пскове завершится к сентябрю. Работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведет подрядная организация - ООО «Дорремстрой», сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Дорожники уже разобрали старый бортовой камень и устанавливают новый. На следующей неделе планируется начать фрезерование проезжей части и укладку выравнивающего слоя покрытия. Кроме того, подрядчик заменит люки колодцев и плит перекрытий, уложит геосетку и верхний слой асфальтобетонного покрытия и нанесет разметку термопластиком. Далее по плану работы - заасфальтировать тротуары, выполнить устройство тротуарной плитки на стыке зеленой зоны и бортового камня, демонтировать пешеходное ограждение и посеять газоны.

Протяженность объекта составляет 218 метров. Срок исполнения контракта – до 31 августа. Гарантия на верхний слой покрытия - 4 года, бортовой камень – 2 года, термопластик – 1 год. Стоимость работ оценивается в 17 млн рублей. Средства на ремонт выделены из федерального и областного бюджетов. Заказчиком выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова.

В комитете напомнили, что на площади Победы расположен монумент в честь присвоения Пскову звания «Город воинской славы». Здесь также находится досуговое учреждение – Городской культурный центр. Через площадь Победы лежит путь к медицинским учреждениям, расположенным на улице Кузнецкой: взрослой и детской поликлиникам.

«Всего в этом году в областном центре благодаря нацпроекту приводят в нормативное состояние 10 объектов: 6 улиц (Инженерная, Бастионная, Чудская, Алтаева, Трохина, Кузбасской дивизии), Октябрьский проспект и три площади (Октябрьская, Ленина и Победы). На всех объектах дорожные работы уже ведутся», - добавили в комитете.