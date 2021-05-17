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Фотофакт: В Пскове огородили провал асфальта на перекрестке Герцена — Школьная

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» (подрядная организация, занимающаяся содержанием улично-дорожной сети на Завеличье и Запсковье) предприняли меры по ограждению участка на перекрестке улиц Герцена и Школьной в Пскове, где провалился асфальт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, опасный участок огородили щитками и предупреждающими дорожными знаками.

Напомним, накануне, 17 мая, на указанном участке проезжей части под колесами грузовика просел грунт. Сообщившая об этом горожанка напомнила, что в прошлом году здесь ремонтировали дорогу, работы велись и в декабре.

Между тем в администрации Пскова уточнили, что провал произошел, предположительно, на сетях МП города Пскова «Горводоканал», и с ремонтом дороги никак не связан.