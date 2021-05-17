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Поливальные машины помогают улучшить экологию в Пскове

В весенний период ООО «СитиИнвестГрупп» ежедневно производит полив улиц Пскова для очистки дорог от пыли. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в результате работы поливальных машин улучшается не только эстетический вид города, но и экологическая обстановка.

В рамках летней и весенней уборки подрядчик по содержанию улично-дорожной сети на Запсковье и Завеличье уделяет особое внимание удалению загрязнений, скапливающихся на поверхности проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта. Это необходимо для исключения запыленности воздуха, замусоривания городских территорий.

Кроме ухудшения экологии, наличие слоя загрязнений на проезжей части также может сказаться на безопасности дорожного движения — снижается коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием. Во время дождя загрязнения превращаются в гелеобразные и пластичные образования, что еще больше уменьшает значение коэффициента сцепления.

Для поддержания дорог в нормативном состоянии и исключения негативного влияния на экологию «СитиИнвестГрупп» выполняет механизированную мойку проезжей части, в работах задействованы две комбинированные дорожные машины (КДМ). Они оснащены поливомоечным оборудованием с высоконапорной системой орошения. Веерообразные плоские струи направляются в сторону лотковой части, где в результате задерживается около 50% наносного грунта. После мойки покрытия проводятся работы по механизированной уборке проезжей части вдоль бортового камня вакуумной подметально-уборочной машиной — «Бродвеем» или «Пылесосом».

Мойка производится 1-2 раза в сутки, в зависимости от погодных условий. Полив проезжей части предусмотрен на автомобильных дорогах 1, 2, 3 категории. Также по мере необходимости производится помывка посадочных площадок на остановках.