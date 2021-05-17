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Переустройство инженерных коммуникаций идет на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

В Пскове идет реконструкция улицы Кузбасской Дивизии по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, подрядная организация приступила к переустройству инженерных коммуникаций. В настоящее время идет вынос водопровода за пределы трассы.

Ранее в зоне производства работ проведена вырубка деревьев и кустарника, снос несанкционированных строений, огорожена строительная площадка, завезены необходимые материалы. Согласно плану-графику, в ближайшие месяцы будет проведено переустройство электрических сетей, сетей связи, частичная замена теплотрассы. Также будет выполнено устройство ливневой канализации и очистных сооружений.

Непосредственно дорожные работы начнутся осенью. Сначала подрядчик будет строить две дополнительные полосы улицы Кузбасской Дивизии. После того, как по ним будет открыто движение автотранспорта, дорожники приступят к ремонту существующей двухполосной дороги.

Напомним, 1-й пусковой комплекс реконструкции включает участки улиц Кузбасской Дивизии (от Никольской до Западной, с ответвлением улицы Крестки) и Западной (от Кузбасской Дивизии до Михайловской), а также организацию кольцевого движения на пересечении улиц Кузбасской Дивизии и Западной.

Проект предусматривает расширение проезжей части до 4 полос, переустройство инженерных коммуникаций, устройство тротуаров, автобусных остановок, а также освещения улиц Кузбасской Дивизии, Крестки и нового кругового перекрестка. Окончание работ по контракту намечено на 1 декабря 2022 года.

Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова, подрядной организацией - ООО «ДорСтройСервис». Средства на реализацию проекта в объеме более 304 млн рублей выделены из бюджета Псковской области.

В дальнейшем в рамках 2-го и 3-го пусковых комплексов планируется реконструировать улицу Западную до улицы Коммунальной и сделать ее 4-полосной с разделительной полосой в виде существующей зеленой зоны, а также улицу Байкова от Западной до Рокоссовского.