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Мост через реку Уза в Порховском районе разрушен из-за ливней

С 20 мая по 18 июня прекращается движение транспортных средств по мосту через реку Уза на 13-м км дороги Порхов – Ясно в Порховском районе. Соответствующий приказ подписал и. о. директора ГБУ ПО «Псковавтодор» Станислав Стармолотов в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, временное прекращение движение введено в связи с аварийным техническим состоянием искусственного сооружения. Оно вызвано разрушением переходной плиты, которое произошло из-за ливневых дождей 19 мая.

Согласно приказу, перед мостом будут установлены временные дорожные знаки 3.1 «Въезд запрещен», а на подходах к путепроводу и на въезде на автомобильную дорогу - таблички, предупреждающие водителей о начале зоны действия знака.

В качестве объезда предлагается волостная дорога с выездом на региональные дороги Заозерье – Бродовичи - Дубье и Порхов – Успенье.

Временное прекращение движения обеспечивает ЗАО «Порховмелиорация».