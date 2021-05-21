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Дорогу от Изборска до границы с Эстонией отремонтируют за 433 млн рублей

Четыре участка автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск отремонтируют до 19 августа 2023 года. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Основная задача ремонта - устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности в пределах установленных допустимых значений, технических класса и категорий дорог, отмечается в документах.

Окончание выполнения работ по участкам км 12+000 – км 19+000 и км 19+000 – км 23+229 – 26 августа 2022 года; по участкам км 0+000 – км 4+000 и км 4+000 – км 12+000 – 19 августа 2023 года.

Протяженность участков – 4 км, 8 км, 7 км и 4,229 км.

Начальная (максимальная) цена контракта – 433 млн 580 тысяч 20 рублей.

Ремонт пройдет в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».