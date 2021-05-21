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Более 20 километров дороги ремонтируют в Гдовском районе

Продолжается ремонт автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском районе. Это самый крупный объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядная организация АО «АБЗ-Дорстрой» приводит в порядок два участка трассы общей протяженностью 22,2 км. Дорожники работают в две смены и производят параллельно несколько видов работ.

На отрезке трассы с 86-го по 100-й км, который проходит через деревни Залахтовье, Спицино, Замогилье, Рубцовщина, на 97% уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. На этом же участке на протяжении 10 км уже выполнена укладка финишного слоя асфальта. Идут работы по устройству обочин и ремонту остановочных площадок.

На втором отрезке объекта – объезде города Гдова, со 114-го по 123-й км, – выравнивающий слой асфальта лежит на 8 км из 9. Это почти 90% объема.

На обоих участках полностью завершили работы по ремонту водопропускных труб, фрезерованию изношенного покрытия проезжей части, расчистке полосы отвода от деревьев и кустарника.

Согласно контракту, дорога должна быть приведена в нормативное состояние до 14 сентября, однако подрядчик выполняет задание опережающими темпами. Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ оценивается в 420 млн рублей. Средства на ремонт выделены из областного бюджета.

Еще один отрезок Гдовской трассы между деревней Заклинье и селом Середка Псковского района длиной 7,3 км приводит в порядок «Псковавтодор». Всего в этом году обновят 29,5 км дороги.

Автомобильная дорога Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье относится к III категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Благодаря нацпроекту в 2019 году доведено до нормативного состояния 23,2 км, в 2020 году - 31,6 км трассы. К 2024 году дорога будет обновлена на всем ее протяжении на территории региона и станет полноценным дублером федеральной трассы Р-23.