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1400 км псковских дорог отремонтируют по проекту «Развитие федеральной магистральной сети»

Председатель комитета Псковской области по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин принял участие в совещании по вопросам дорожной деятельности субъектов РФ, которое прошло в Минтрансе. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В рамках совещания перед субъектами РФ поставлены новые вводные по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Они, в частности, касаются формирования опорной сети.

«Опорная сеть - основные магистрали всех регионов, которые ведут к каким-то местам притяжения: к аэропортам, крупным предприятиям. Это дороги, соединяющие инвестиционно привлекательные места. Туда входят и региональные, и межмуниципальные дороги, а в некоторых регионах и дороги местного значения. У нас в области 1400 км таких дорог вместе с федеральными, 500 из них — это наши дороги (регионального значения — ред.)», - отметил гость студии.

В перечень дорог, входящих в опорную сеть на территории Псковской области, вошли, в том числе, дороги к Печорам и к границе с ЕС, дорога к Пушкинским Горам, Гдовское шоссе, дорога на Великий Новгород (через Феофилову Пустынь и далее в сторону Шимска).

«Перечень дорог формировался Высшей школой экономики, и туда не входят дороги, ведущие к границе с Беларусью, но власти псковского региона свои замечания по этому поводу высказали. Они будут рассмотрены и проработаны, добавил Борис Елкин.

Он также уточнил, что президент Владимир Путин в рамках реализации «дорожного» нацпроекта поставил задачу соединить внутри страны хорошими дорогами все основные артерии, поэтому необходимо привести их в нормативное состояние. Так, к 2024 году поставлена задача привести в нормативное состояние не менее 85% дорог, входящих в опорную сеть.

«Об остальных дорогах мы тоже не забудем: продолжим реализовывать объекты по линии нацпроекта, программ сельских территорий и приграничного сотрудничества», - заверил гость студии.

Борис Елкин также напомнил, что в рамках профильного нацпроекта в Псковской области приведены в нормативное состояние 43% дорог регионального значения, есть наработки по поводу дополнительного финансирования, которое позволит увеличить этот показатель до 46%. «Но Москвой поставлена задача всеми способами добиться того, чтобы в нормативное состояние были приведены 50% региональных дорог», - добавил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Отметим, в этом году в состав национального проекта «Безопасные качественные дороги» вошли два новых федеральных проекта: «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях» и «Развитие федеральной магистральной сети».

Общая протяженность федеральной опорной сети составляет 138 тысяч километров, куда входит 61 тысяча километров федеральных дорог и 77 тысяч региональных, из которых 14 тысяч километров планируется принять в федеральную собственность.