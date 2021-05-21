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Подрядчик готов отремонтировать дорогу Шимск — Феофилова Пустынь в текущем году

Подрядчик готов отремонтировать дорогу Шимск — Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе в течение года, а не за три, как прописано в заключенном недавно контракте. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

«Подрядчик готов сделать весь участок в этом году, поэтому будем искать дополнительное финансирование, возможно, за счет экономии», - отметил Борис Елкин.

Напомним, трехгодичный контракт на ремонт дороги заключен между управлением автомобильных дорог Псковской области и ООО «ДАФ». Общая стоимость ремонта составляет более 209 млн рублей. Дорога начинается на границе Псковской и Новгородской областей и связывает две федеральные трассы: Р-56 и Р-23. Объект является кратчайшим путем из Пскова в Великий Новгород. Как пояснил Борис Елкин, Новгородская область уже ремонтирует «свою часть» трассы.

«Надеюсь, в этом году большую часть участка мы сделаем, и эта дорога будет хорошей альтернативой федеральной трассе в Новгород», - добавил Борис Елкин.

Также он перечислил и другие наиболее значимые объекты, которые ремонтируются и будут отремонтированы в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»: «Для жителей Пскова особо актуален Октябрьский проспект, который ремонтируется достаточно быстро. Есть грандиозные планы по скорейшему завершению. Чудскую улицу, Инженерную хочется уже завершить в полном объеме и уйти с этой улицы на долгое время», - отметил гость студии. Широкими шагами идет ремонт гдовского шоссе. За два года было отремонтировано 50 километров проезжей части, а в этом году планируется сделать еще 30». Также идет ремонт на дорогах Дедовичи - Дно - Костыжицы и Порхов - Успенье.

«Что касается южного куста, это дороги Великие Луки - Усвяты и Великие Луки - Невель. Две популярные дороги с интенсивным движением, там есть ужаснейшие участки, особенно в Усвятском районе. Там давно не было никаких работ, а сейчас там идут работы достаточно большие и затратные», - пояснил Борис Елкин. Кроме того, по его словам, приводятся в порядок дороги в сторону границы с Беларусью.

«Вчера были выставлены на торги работы на дороге на Изборск — Печоры (общее финансирование - более 400 млн рублей). Это важный объект, по нему ездит огромное число паломников, туристов, местных жителей. Не первый год мы ремонтируем альтернативную дорогу на Печоры — через Невель и Печки. В следующем году планируем сделать ее всю. Начат ремонт дороги из Изборска в Остров», - перечислил председатель комитета.

В ближайшее время планируется завершить работы по ремонту моста через реку Шелонь в Дедовичском районе. Дорога Дубровка —Дедовичи в этом году тоже будет отремонтирована.

«Мы стараемся охватить дорожными работами все районы. Все районы сразу, конечно, охватить не можем, поэтому стараемся делать ремонты ступенчато, чтобы никакие муниципальные образования не были обделены вниманием», - заключил гость студии.