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Борис Елкин: В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков

В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков - вопросы у властей региона есть ко всем подрядным организациям. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

«Есть подрядчики, которые сами видят свои проблемы и их устраняют, а есть те, которым приходится на это указывать. Но пока мы видим, что подрядчики по большей части свои обязательства выполняют. Куда тяжелее, когда подрядные организации находятся на стадии банкротства или уже банкроты, но основные подрядчики, даже не крупные, дорожат своим именем и стараются делать свою работу лучше», - пояснил председатель комитета.

На объектах в Псковской области, по его словам, работают не только местные подрядчики, но и организации из других городов, в том числе из Петербурга и Москвы. «Их достаточно много. Все работают по-разному, но будем надеяться, что все услышат наши призывы, что хорошо надо делать с первого раза, чтоб потом не переделывать. А некоторым, как мы видим, приходится переделывать, даже местным крупным подрядчикам. Не всегда они с этим согласны, но что делать», - добавил Борис Елкин.

Совсем идеальных подрядчиков, по его словам, в псковском регионе нет. «Вопросы есть ко всем. Дело в их масштабности. К кому-то вопросов меньше, к кому-то больше, но работать нам приходится со всеми. Надеюсь, вместе, за счет качества выполнения работ и улучшения качества материалов мы добьемся улучшения состояния дорог на территории региона», - подчеркнул председатель комитета.

Он также напомнил, что с этого года в РФ действуют новые ГОСТы в ремонте и строительстве дорог. Изменения направлены на повышение качества дорожного покрытия, износостойких характеристик и долговечности. Также вышли новые нормативные документы в части гарантийных обязательств. В зависимости от интенсивности дорожного движения на дорогах гарантийный срок колеблется от 2 до 8 лет. Изменены требования к используемым материалам. «Посмотрим, как справятся наши подрядные организации, потому что многие с новыми асфальтобетонными смесями еще не работали», - пояснил гость студии и выразил надежду, что новый асфальт прослужит долго.

«Много моментов у нас вылезает по гарантии. Но это не говорит о том, что все дороги плохо сделаны. Это говорит о том, что за три года у нас во много раз увеличилась интенсивность дорожного строительства и в некоторых мечтах бывают недочеты», - уточнил Борис Елкин.