Борис Елкин: В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков

В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков - вопросы у властей региона есть ко всем подрядным организациям. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.
На объектах в Псковской области, по его словам, работают не только местные подрядчики, но и организации из других городов, в том числе из Петербурга и Москвы. «Их достаточно много. Все работают по-разному, но будем надеяться, что все услышат наши призывы, что хорошо надо делать с первого раза, чтоб потом не переделывать. А некоторым, как мы видим, приходится переделывать, даже местным крупным подрядчикам. Не всегда они с этим согласны, но что делать», - добавил Борис Елкин.
Совсем идеальных подрядчиков, по его словам, в псковском регионе нет. «Вопросы есть ко всем. Дело в их масштабности. К кому-то вопросов меньше, к кому-то больше, но работать нам приходится со всеми. Надеюсь, вместе, за счет качества выполнения работ и улучшения качества материалов мы добьемся улучшения состояния дорог на территории региона», - подчеркнул председатель комитета.
Он также напомнил, что с этого года в РФ действуют новые ГОСТы в ремонте и строительстве дорог. Изменения направлены на повышение качества дорожного покрытия, износостойких характеристик и долговечности. Также вышли новые нормативные документы в части гарантийных обязательств. В зависимости от интенсивности дорожного движения на дорогах гарантийный срок колеблется от 2 до 8 лет. Изменены требования к используемым материалам. «Посмотрим, как справятся наши подрядные организации, потому что многие с новыми асфальтобетонными смесями еще не работали», - пояснил гость студии и выразил надежду, что новый асфальт прослужит долго.
«Много моментов у нас вылезает по гарантии. Но это не говорит о том, что все дороги плохо сделаны. Это говорит о том, что за три года у нас во много раз увеличилась интенсивность дорожного строительства и в некоторых мечтах бывают недочеты», - уточнил Борис Елкин.