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В Пскове на сутки закрывается для транспорта Троицкий мост

С 22 мая временно закрывается для движения автотранспорта Троицкий мост. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В связи с проведением работ по доработке инженерных сетей и укладке дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 6.00 22 мая до 6.00 23 мая временно закрывается для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

В связи с проведением дорожных работ изменяется маршруты автобусов.

Автобусы маршрута № 1 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Новоселов, ул.Звездная, пр-кт Энтузиастов, ул. Ипподромная с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 11 следуют от Вокзала по ул. Я.Фабрициуса, ул. Гражданской, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, на Архив, ул.Звездная, ул.Труда, ул.Текстильная, ул.Алтаева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 25 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») ул.Чудской, далее по ул. Л. Поземского, ул. Ипподромной, пр-кт Энтузиастов на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 30 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») ул.Чудской, далее по ул. Л. Поземского, ул. Ипподромной, пр-кт Энтузиастов, ул.Труда и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 118, 114, 121, 124, 124А, 138 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;(с обязательной остановкой ул. Коммунальная)

Автобус маршрута № 138 от садов на 20.10 на Рокоссовского следуют через мост А. Невского.

Автобус маршрута № 136, 137 от Текстильной следует с ул. Звездной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется);

Автобусы маршрутов №№ 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от ул. Текстильной следуют через ул. Звездную по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» и «Детский парк» - отменяются);

Автобусы маршрутов №№ 113, 127, 142 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») далее по ул. И. Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту;

Автобусы маршрутов №№ 109, 213, 214 от Автовокзала следуют по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Новоселов, ул.Звездная, пр-кт Энтузиастов, ул. Ипподромная с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 следует с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется);

Маршрут № 22 - 22 мая 2021 г. закрыт.