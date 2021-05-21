←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила замены масла
вот кто всех дешевле
Кто на чем экономит при обслуживании?
в МРЭО Живая очередь
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
Вся правда о кондиционере
Почему нужно менять резину сейчас?
да-да уже встаю
Какой автомобиль надежнее?
Обязательно бахнем Но потом
Кольцо с дровяником
Как это? Кольца не будет?
Автобус в новый район
Все ограничения движения
Новые штрафы Для псковичей
Янушка Сейчас
ещё Дороги 21.05.2021 11:401 Дорогу от Изборска до границы с Эстонией отремонтируют за 433 млн рублей 22.05.2021 00:010 В Пскове на сутки закрывается для транспорта Троицкий мост 21.05.2021 19:460 Когда отремонтируют разрушенный из-за ливней мост через реку уза, рассказал Борис Елкин 21.05.2021 18:480 Дорогу Нестрино — Порхов приведут в порядок в рамках нацпроекта 21.05.2021 17:131 Капремонт двух мостов в Гдовском районе обойдется в 900 млн рублей 21.05.2021 16:462 Борис Елкин: В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Пскове на сутки закрывается для транспорта Троицкий мост

22.05.2021 00:01|ПсковКомментариев: 0

С 22 мая временно закрывается для движения автотранспорта Троицкий мост. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В связи с проведением работ по доработке инженерных сетей и укладке дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 6.00 22 мая до 6.00 23 мая временно закрывается для движения автотранспорта Советский (Троицкий) мост и участок улицы Поземского от улицы Труда до улицы Милицейской.

В качестве объезда определены мост Александра Невского, Кузнецкий и Инженерный мосты.

В связи с проведением дорожных работ изменяется маршруты автобусов.

Автобусы маршрута № 1 следуют от Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Новоселов, ул.Звездная, пр-кт Энтузиастов, ул. Ипподромная с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 11 следуют от Вокзала по ул. Я.Фабрициуса, ул. Гражданской, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, на Архив, ул.Звездная, ул.Труда, ул.Текстильная, ул.Алтаева и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

Автобусы маршрута № 25 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») ул.Чудской, далее по ул. Л. Поземского, ул. Ипподромной, пр-кт Энтузиастов на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 30 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») ул.Чудской, далее по ул. Л. Поземского, ул. Ипподромной, пр-кт Энтузиастов, ул.Труда и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 118, 114, 121, 124, 124А, 138 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;(с обязательной остановкой ул. Коммунальная)

Автобус маршрута № 138 от садов на 20.10 на Рокоссовского следуют через мост А. Невского.

Автобус маршрута № 136, 137 от Текстильной следует с ул. Звездной, по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется);

Автобусы маршрутов №№ 119, 132, 139, 150, 151, 163, 164 от ул. Текстильной следуют через ул. Звездную по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» и «Детский парк» - отменяются);

Автобусы маршрутов №№ 113, 127, 142 с остановки «ул. Рокоссовского» следуют через мост А. Невского (с обязательной остановкой «ул. Коммунальная») далее по ул. И. Батальона с выездом на ост. «Северная» и далее по маршруту;

Автобусы маршрутов №№ 109, 213, 214 от Автовокзала следуют по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Новоселов, ул.Звездная, пр-кт Энтузиастов, ул. Ипподромная с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

Автобус маршрута № 122 рейсами от Текстильной на 7.30 и 9.45 следует с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту со всеми остановками (ост. «12 школа» - отменяется);

Маршрут № 22 - 22 мая 2021 г. закрыт.

Теги: #ограничения движения #Советский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 953 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
22.05.2021, 00:010 В Пскове на сутки закрывается для транспорта Троицкий мост 21.05.2021, 19:460 Когда отремонтируют разрушенный из-за ливней мост через реку уза, рассказал Борис Елкин 21.05.2021, 18:480 Дорогу Нестрино — Порхов приведут в порядок в рамках нацпроекта 21.05.2021, 17:200 В Пскове изменится расписание движения автобуса №14
21.05.2021, 17:131 Капремонт двух мостов в Гдовском районе обойдется в 900 млн рублей 21.05.2021, 17:130 Пассажирка пострадала в тройном ДТП на трассе в Псковском районе 21.05.2021, 16:462 Борис Елкин: В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков 21.05.2021, 15:251 Подрядчик готов отремонтировать дорогу Шимск — Феофилова Пустынь в текущем году
21.05.2021, 14:490 Фотофакт: На улице Максима Горького начинается ремонт 21.05.2021, 14:230 1400 км псковских дорог отремонтируют по проекту «Развитие федеральной магистральной сети» 21.05.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 21.05.2021, 12:160 Более 20 километров дороги ремонтируют в Гдовском районе
21.05.2021, 11:401 Дорогу от Изборска до границы с Эстонией отремонтируют за 433 млн рублей 21.05.2021, 10:450 «Лабораторию безопасности» посетили псковские школьники 21.05.2021, 10:170 Водитель перевернувшегося в Пустошкинском районе автомобиля заснул за рулем 21.05.2021, 10:001 Автосервис для настоящих пилотов
21.05.2021, 09:235 Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пскове. ФОТО 20.05.2021, 23:120 ДТП в Пустошкинском районе обошлось без пострадавших 20.05.2021, 22:570 Автомобиль перевернулся на трассе в Пустошкинском районе 20.05.2021, 19:062 Мост через реку Уза в Порховском районе разрушен из-за ливней
20.05.2021, 18:550 Схема движения автобусов изменится на выходных в связи с закрытием Советского моста 20.05.2021, 16:525 Над снижением скоростного режима в городах работает ГИБДД Псковской области 20.05.2021, 15:190 Приставы взыскали с псковского автолюбителя деньги на оплату 100 штрафов 20.05.2021, 13:381 «Субару» вылетел с дороги в Пскове у моста 50-летия Октября
20.05.2021, 13:170 Интерактив: На отремонтированной дороге скоро появятся ямки 20.05.2021, 13:038 Минюст России предлагает автоматически списывать сумму штрафа с автовладельцев 20.05.2021, 11:510 Водителя автобуса в Пскове депремировали за нарушение ПДД 20.05.2021, 10:050 Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Дно. ФОТО
19.05.2021, 23:220 Двое безработных порховичей обокрали автомобиль 19.05.2021, 22:051 Девочка 2017 года рождения пострадала в ДТП в Пскове 19.05.2021, 19:143 В Пскове такси после столкновения с «Маздой» вылетело с дороги. ФОТО 19.05.2021, 18:530 ДТП мешает движению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове
19.05.2021, 17:180 Мужчина пострадал в ДТП в Дновском районе 19.05.2021, 11:236 Видеофакт: Новый дублер Рижского проспекта 19.05.2021, 11:120 Около 40 деревьев повалил ураган на трассе в Великолукском районе 19.05.2021, 10:430 Выбивший головой лобовое стекло водитель в Плюсском районе оказался пьяным
19.05.2021, 10:242 В Псковском районе пьяный водитель врезался в лежащее на дороге дерево 19.05.2021, 10:200 Нетрезвый водитель из Красногородского района отработает 100 часов 19.05.2021, 10:113 Стали известны подробности ДТП с двумя сбитыми пешеходами в Пскове 18.05.2021, 20:114 Двух подростков сбили на пешеходном переходе в Псковском районе
18.05.2021, 18:361 Мужчина пробил головой лобовое стекло в ДТП в Плюсском районе 18.05.2021, 17:301 Переустройство инженерных коммуникаций идет на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 18.05.2021, 16:192 Поливальные машины помогают улучшить экологию в Пскове 18.05.2021, 15:360 Видеонаблюдение на транспорте: для чего нужна система и где ее установить
18.05.2021, 13:432 Фотофакт: В Пскове огородили провал асфальта на перекрестке Герцена — Школьная 18.05.2021, 13:130 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 19 мая 18.05.2021, 13:020 Троицкий мост в Пскове закроют для движения транспорта на выходных 18.05.2021, 11:320 Пассажиры пострадали в ДТП на дорогах в Порховском и Островском районах. ФОТО
18.05.2021, 11:100 В Порховском районе автомобиль сбил косулю, в Плюсском - кабана 18.05.2021, 10:100 Два человека пострадали в тройном ДТП в Пскове. ФОТО 17.05.2021, 17:450 ГИБДД проведет в псковских школах уроки по безопасности на дорогах 17.05.2021, 17:201 Стали известны подробности ДТП с пострадавшими в Островском районе. ФОТО
17.05.2021, 17:072 «Анжинерная» конструкция 17.05.2021, 16:433 Фотофакт: На одной из улиц Пскова под грузовиком провалился асфальт 17.05.2021, 15:440 Псковские автомобилисты стали чаще встречать на дорогах диких животных. ВИДЕО 17.05.2021, 15:261 В Псковской области продолжает дорожать дизельное топливо
17.05.2021, 13:587 Ремонт площади Победы в Пскове завершится к сентябрю 17.05.2021, 13:010 Водитель грузовика сбил косулю под Псковом 17.05.2021, 12:040 Микроавтобус опрокинулся на трассе под Островом, есть пострадавшие 17.05.2021, 11:412 Руки чувствуют: автомеханик из Пскова рассказал об особенностях профессии
17.05.2021, 10:500 Более 2000 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 17.05.2021, 10:310 Водитель получил травму в ДТП на Алмазной в Пскове. ФОТО 16.05.2021, 09:591 ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей 15.05.2021, 20:320 Николай Козловский рассказал, какие дороги отремонтируют в Великих Луках в этом году
15.05.2021, 15:300 Пожилую женщину сбил автомобиль в Острове 15.05.2021, 11:530 40 рабочих и механизаторов ремонтируют трассу Дедовичи – Дно – Костыжицы 14.05.2021, 18:347 Жителям Псковской области предлагают застраховать автомобиль на почте 14.05.2021, 16:300 Велосипедистка погибла под колесами «УРАЛа» в Красногородском районе
14.05.2021, 11:190 Житель Брянской области ушибся при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе 14.05.2021, 10:590 Псковичам напомнили порядок проведения экзамена для получения водительского удостоверения 14.05.2021, 02:390 87-летняя петербурженка пострадала в ДТП в Плюсском районе 13.05.2021, 14:410 Железнодорожный переезд в Великих Луках перекроют из-за капремонта
13.05.2021, 13:340 Водитель «‎Мицубиси» врезался в ‎«‎Форд» на Рижском проспекте в Пскове 13.05.2021, 12:430 «Рено» перевернулся на трассе под Островом, пострадала женщина 13.05.2021, 12:380 КОВИДный год. Что изменилось на рынке послепродажного обслуживания автомобилей? 13.05.2021, 10:042 «Тойота» лишилась бампера из-за неправильного проезда перекрестка в Пскове. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.