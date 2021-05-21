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Когда отремонтируют разрушенный из-за ливней мост через реку уза, рассказал Борис Елкин

О перспективах ремонта моста через реку Уза в Порховском районе рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин.

Напомним, накануне из-за сильных ливней была разрушена пешеходная плита. Движение по мосту запрещено. В качестве объезда предлагается волостная дорога с выездом на региональные дороги Заозерье – Бродовичи - Дубье и Порхов – Успенье. Однако, как пояснил Борис Елкин, это крбк в 45 километров.

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«Мы нацелены отремонтировать мост как можно быстрее. Понимаю, что ответ не конкретный, но все зависит от того, когда спадет вода. Мост-то стоит - размыло подходы к нему. Из-за ливней сильно поднялся уровень воды, много валежника набилось. Не знаем, откуда его так много — может, вымыло с берега или с полей забрало. Так или иначе, вода вышла из узкого русла и стала подмывать подходы к мосту», - пояснил Борис Елкин.

Восстановительные работы планируется начать, как только спадет уровень воды. «Надеюсь, ливни закончатся в ближайшее время. После этого надо подождать 2 — 3 дня, чтоб вода сошла, и приступим. А пока сыпать песок в воду невозможно».