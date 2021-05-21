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308 из 399 деревьев сохранят при ремонте проспекта Ленина в Великих Луках

Предстоящий капитальный ремонт проспекта Ленина в Великих Луках стал главной темой еженедельного видеобращения главы города Николая Козловского. Обращение опубликовано на его странице в Инстаграм.

На прошлой неделе прошли публичные слушания. Это не утверждение самого проекта капитального ремонта, ему еще предстоит пройти госэкспертизу. Обсуждалась именно планировка территории, которую охватит будущий ремонт.

Ремонт запланирован в рамках муниципальной программы для реализации генерального плана города по развитию транспортной системы. Он охватит участок от улицы Дьяконова до моста через реку Ловать. Николай Козловский в своем обращении особое внимание уделил теме зеленых насаждений.

«Мы долгое время работали с проектировщиками, искали возможные варианты для сохранения деревьев. С этой целью принято минимально допустимая ширина полосы дорог, она составляет чуть больше трех метров. Все проектные решения принятые по переустройству инженерных сетей приняты исходя из необходимости сохранения деревьев. За этим тщательно следит заказчик в лице администрации города», - сказал Николай Козловский.

При реализации проекта удается сохранить 308 из 399 растущих на проспекте Ленина деревьев. Предусмотрены восстановительные посадки по обеим сторонам дороги, состоящие из липы, гортензии, спиреи. Розарий разместится у дома 37 по проспекту Ленина. Будут обустроены цветники у остановки напротив драмтеатра и дома 46. Будут высажены несколько видов цветов.

Сохранятся дополнительные полосы для правого поворота на улицу Некрасова и проспект Октябрьский. Все остановочные пункты будут обустроены в соответствии с требованиями современной нормативной документации. Планируется обустроить еще одну дополнительную остановку у дома №53 на проспекте Ленина. Основная цель проектных решений повышение безопасности и удобство в движении автотранспорта и пешеходов, приведение всех параметров дороги в нормативное состояние.