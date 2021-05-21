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Жители дома на Коммунальной попросили у властей парковочную площадку

Глава Пскова Елена Полонская встретилась с жителями дома №22 по ул. Коммунальной по вопросу вступления в программу «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы, в мероприятии также принял участие инженер управляющей компании «Пароменское» Даниель Удовиченко.

Активисты дома отметили, что по предварительному проекту они планируют включить в заявку минимальный перечень благоустройства: восстановление бордюрного камня вокруг дома, асфальтирование парковочной площадки, вырубку тополей и аварийных деревьев.

Елена Полонская сообщила, что в заявке необходимо прописать трудовое участие граждан - перечень работ, которые жильцы выполнят самостоятельно на территории двора, чтобы набрать больше баллов за заявку. К таким работам относятся посадка деревьев, покраска малых архитектурных форм, приобретение дополнительных скамеек, установка песочницы, проведение субботника и т.д.

«После подачи заявки ее рассматривает конкурсная комиссия, которая выставляет баллы. Они выставляются по наличию определенных критериев, их необходимо учесть, чтобы дворовая территория не оказалась в конце списка или вовсе заявка не была отклонена», - рассказала Глава муниципалитета.

Приоритетной задачей жители дома №22 назвали оборудование парковочной площадки.

Также жильцы дома высказали беспокойство по поводу сквозного проезда в их дворе. По данной проблеме Елена Полонская предложила поставить полусферы на въезде и на выезде со двора в шахматном порядке. «Такое расположение сфер не препятствует проезду спецслужб, поэтому их согласование в установке этих дорожных неровностей не требуется. Помимо этого, вы сами можете регулировать положение сфер, как вам будет удобно», - заключила Глава муниципалитета.

По итогу встречи было решено на общедомовом собрании выбрать совет дома, его председателя, внести правки в черновой вариант проекта, а затем совместно с Главой города организовать сбор всех необходимых документов и подать заявку.

С 1 июня УГХ Администрации Пскова начнет принимать заявки на участие в программе «Формирование комфортной городской среды».