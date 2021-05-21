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Прошел приемку отремонтированный по нацпроекту участок дороги Порхов – Дно

Введен в эксплуатацию переходящий объект национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2020-2021 годов – дорога Порхов – Дно в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, участок длиной 2 км проходит по улице Старорусской города Порхова. Дорога относится к III категории и имеет высокую значимость для жителей районного центра.

Работы выполнила подрядная организация АО «Буер». Расчищено от кустарника около 2 га полосы отвода, выполнена планировка откосов и дна кюветов. Отремонтировано покрытие проезжей части на площади 16,5 тыс. кв. м, укреплены обочины с применением асфальтобетона и щебеночно-гравийно-песчаной смеси.

Часть пересечений и примыканий заасфальтирована, часть выполнена из фрезерованного асфальтобетонного материала, отремонтированы две водопропускные трубы.

Кроме того, приведены в порядок 6 автобусных остановок: на трех из них установлены автопавильоны, еще на трех – скамейки и урны. Нанесена осевая и дублирующая разметка термопластиком и краевая разметка краской. На проезжей части установлено 4 искусственные дорожные неровности.

Объект приведен в нормативное состояние в срок и принят комиссией без замечаний. Гарантия на верхний слой покрытия составляет 4 года, обочины и разметку термопластиком - 2 года, водопропускные трубы и автопавильон - 8 лет.

На ремонт дороги было направлено из областного бюджета 30,8 млн рублей.

Это уже второй объект нацпроекта, введенный в эксплуатацию в этом году. Первым была дорога Заполье – Гдов в Плюсском районе.