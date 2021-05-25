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Борис Елкин: Нацпроекты - важный аспект в развитии псковского региона

Как показали предыдущие два года, одним из самых капиталоемких, но в то же время успешных национальных проектов в Псковской области стал проект «Безопасные и качественные дороги». За два года по нацпроекту отремонтировали около 340 км псковских дорог. Благодаря этому доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась до 34,3%. В общей сложности на достижение показателей нацпроекта было направлено 4,56 млрд рублей из областного и федерального бюджетов.

В планах на 2021 год - отремонтировать около 193,7 км, из них около 175 км региональных дорог и около 19 км - Псковской городской агломерации. Подробнее о том, какие дорожные объекты будут отремонтированы по нацпроекту в этом году и как работают подрядчики, читайте в интервью председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

- Борис Андреевич, на днях вы участвовали в совещании в Минтрансе по вопросу формирования дорожной деятельности субъектов РФ. Расскажите про это совещание. Это работа на перспективу?

- Это и работа на перспективу, и текущая работа. У нас есть национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который осуществляется при поддержке и под сильным контролем Москвы. Перед регионами поставлены новые вводные. Они касаются, в том числе, и реализации в рамках нацпроекта федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети». Что такое магистральная (или опорная) сеть? Это основные магистрали всех регионов, которые ведут к каким-то местам притяжения: к аэропортам, к крупным предприятиям. Это дороги, соединяющие инвестиционно привлекательные места. Туда входят и региональные, и межмуниципальные дороги, а в некоторых регионах и дороги местного значения. У нас в области 1400 км таких дорог вместе с федеральными, 500 из них — это наши дороги. В том числе дороги к Печорам и к границе с ЕС, дорога к Пушкинским Горам, гдовское шоссе, дорога на Новгород. Может, многие ее не используют и ездят через Порхов, но есть более быстрый маршрут - через Феофилову пустынь на Шимск. Многие не пользовались этой дорогой, потому что она была в ужаснейшем состоянии. Сейчас она более чем проездная, и по ней можно добраться до Новгорода быстрее, чем по федеральной дороге. Также это дороги, ведущие к пунктам пропуска.

Перечень дорог формировался Высшей школой экономики, и туда не входят дороги, ведущие к границе с Белоруссией, но мы свои замечания по этому поводу высказали. Они будут рассмотрены и проработаны. Президентом поставлена задача соединить внутри страны хорошими дорогами все основные транспортные артерии, поэтому необходимо привести их в нормативное состояние. Это не говорит о том, что все остальные дороги мы перестанем делать, но на эти дороги надо обратить особое внимание и к 2024 году привести не менее 85% в нормативное состояние. Это касается как федеральных, так и региональных дорог. Об остальных дорогах мы тоже не забудем: продолжим реализовывать объекты по линии нацпроекта БКАД, программ сельских территорий и приграничного сотрудничества. Что касается дорог на Белоруссию, которые не попали, мы свои доводы сказали, надеюсь, их учтут, но в рамках нацпроекта мы продолжим приводить их в порядок. У нас с Белоруссией большие экономические связи и большое количество транзитного транспорта идет оттуда.

Задач много к 2024 году: 85% дорог опорной сети нужно привести в нормативное состояние. Что касается нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», у нас пока 43%. Есть наработки по поводу дополнительного финансирования, чтобы привести 46% региональных дорог в нормативное состояние. Но Москвой поставлена задача всеми способами добиться того, чтобы в нормативное состояние были приведены 50% региональных дорог.

По агломерации (это пять муниципальных образований: Псков и 4 района: Псковский, Островский, Печорский и Палкинский) в нормативное состояние нужно привести не менее 85% дорог. Это тоже достижимый показатель. Речь идет не обо всех дорогах этих районов, а тоже об основных артериях, по которым осуществляется автобусное сообщение и вблизи которых есть социальные объекты. Все дороги в нормативное состояние не привести, но ключевые надо, и это должно дать дополнительный толчок для развития этих районов.

- Борис Андреевич, напомните, какие объекты в этом году в нашем регионе будут отремонтированы в рамках самого главного нашего нацпроекта - «Безопасные и качественные дороги».

- Самого главного - громко сказано, но то, что самого капиталоемкого — это точно. Думаю, все нацпроекты важны для нашего региона: и дороги, и образование, и комфортная городская среда. Нацпроекты - это важный аспект в развитии региона. Качественные дороги — это всегда хорошо, но, если мы не можем получать чистую воду, нормальное образование и так далее, то развития дальше не будет.

Что касается объектов дорожного нацпроекта, с каждым годом их становится называть все сложнее, потому что их все больше ввиду увеличения финансирования. Остановлюсь на основных. Для жителей Пскова особо актуален Октябрьский проспект, который ремонтируется достаточно быстро. Есть грандиозные планы по скорейшему завершению. Чудская улица, Инженерную хочется уже завершить в полном объеме и уйти с этой улицы на долгое время. Есть много небольших улиц, но не буду на них останавливаться — их очень много. Что касается региональных дорог, мы продолжаем "широко шагать" по гдовской дороге. За два года мы сделали 50 километров, в этом году сделаем еще 30. На конец года мы выйдем ближе к 90 км.

Продолжаем работы на дороге Дедовичи - Дно - Костыжицы. Дедовичский район сделали полностью, приступили к Дновскому. Идем большими шагами. Наконец-то, начали делать дорогу, которая у многих набила оскомину, — Порхов - Успенье. Мы начали ее делать на трех участках и планируем расширять объем работ, увеличивать километраж. Что касается южного куста, это дороги Великие Луки - Усвяты и Великие Луки - Невель. Две популярные дороги с интенсивным движением, там есть ужаснейшие участки, особенно в Усвятском районе. Там давно не было никаких работ, а сейчас идут работы достаточно большие и затратные. Объемы большие. В сторону границы с Белоруссией делаем дороги, в Красногородском, Опочецком районах. Стараемся охватывать все районы области.

Все сразу, конечно, охватить не можем, поэтому стараемся делать ремонты ступенчато, чтобы районы не были обделены вниманием. Недавно расторговали трехлетний контракт — Это Феофилова Пустынь — Шимск. Подрядчики готовы сделать всю дорогу в этом году, поэтому будем искать дополнительное финансирование, чтобы этот участок сделать. Возможно, за счет экономии. Новгородская область со своей стороны тоже делает свои работы, они почти завершены. Надеюсь, в этом году большую часть участка мы сделаем, и эта дорога будет хорошей альтернативой федеральной трассе в Новгород.

На днях были выставлены на торги работы на дороге на Изборск — Печоры более 400 млн рублей. Это важный объект, по нему ездит огромное число паломников, туристов, местных жителей. Та же дорога в Печоры — есть альтернативная, через Неелово и Печки. Мы ее тоже ремонтируем не первый год. В следующем планируем всю ее сделать. Большинство участков этой дороги уже в нормативном состоянии. Вокруг Пскова тоже делаем большой объем работ, дорогу из Изборска в Остров тоже начали ремонтировать. Делаем подъезды к садоводческим товариществам. В прошлом году сделали подъезд к СНТ «Весна-80», в этом будем делать в Кеби. Делаем новую дорогу к причалу в Толбе.

При этом мы стараемся работать параллельно со строительством других инфраструктурных объектов. В ближайшее время завершим мост через Шелонь в Дедовичском районе. Дорога Дубровка - Дедовичи в этом году тоже будет отремонтирована.

- С этого года, насколько известно, действуют новые ГОСТы в сфере ремонта и строительства дорог. Что изменилось и на что это повлияет?

- ГОСТы - основная цель изменения — улучшение качества дорожного покрытия, износостойких характеристик, долговечности. Мы знаем, что вышли новые нормативные документы в части гарантийных обязательств. Где-то есть перекос в худшую сторону, в части того, что гарантия стала от 2 до 8 или 10 лет в зависимости от интенсивности движения. В среднем у нас гарантии на дороги в Псковской области - 4-5 лет. Также Минтранс пересмотрел межремонтные сроки, предусмотрены инновационные материалы. Мы о них начали спорить еще в том году. Они пока ведут себя хорошо и позитивно.

- Это новые фракции щебня?

- Да, где-то новый битум, но в основном это вопрос щебня. Посмотрим, как справятся подрядные организации по качеству, потому что многие в нашем регионе с новыми асфальто-бетонными смесями еще не работали. Подрядчики покрупнее работали, опыт есть. А тем, кто поменьше, будем помогать добиваться успеха. Надеюсь, новый вид асфальта прослужит долго. Потому что много моментов вылезает по гарантии. Но это не говорит о том, что все дороги плохо сделаны. Это говорит о том, что у нас за 3 года увеличилось во много раз дорожное строительство и в некоторых местах бывают недочеты. Есть подрядчики, которые сами видят свои проблемы и их устраняют, а есть те, которым приходится на это указывать. Но пока мы видим, что подрядчики, по большей части, свои обязательства выполняют. Куда тяжелее, когда подрядчики находятся на стадии банкротства или уже банкроты, но основные игроки рынка, основные подрядчики, даже не крупные, дорожат своим именем и стараются делать лучше.

- А они местные?

- Нет. Наш набор подрядчиков - из разных регионов,: есть местные, а есть из Петербурга и Москвы, из Тамбова. Их достаточно много. Все работают по-разному, но будем надеяться, что все услышат наши призывы, что хорошо надо делать с первого раза, чтобы потом не переделывать. Как мы видим, некоторым приходится переделывать, даже местным крупным подрядчикам. Не всегда они с этим согласны, но что делать.

- То есть идеальных исполнителей нет.

- Идеальных точно нет. Вопросы есть ко всем. Дело в их масштабности. К кому-то вопросов меньше, к кому-то большое, но работать надо со всеми. Надеюсь, вместе за счет качества выполнения работ и улучшения качества материалов мы добьемся улучшения состояния дорог.

- На сегодняшний день подрядчики в полную силу приступили к работам на объектах? В этом году весна не очень благоприятствовала раннему началу работ…

- Не все подрядчики полноценно приступили. А те, у кого много объектов, делают это ступенчато и в сжатые сроки, исходя из сроков завершения контракта. Где-то процессы запараллелены. На укладку асфальта в любом случае у подрядчиков не так много асфальтовых групп, чтобы на всех объектах работать одновременно. К сожалению, погодные условия работы приостановили. На Чудской хотели укладывать верхний слой, продолжить укладывать выравнивающий слой на Октябрьском, но помешали дожди. Мы понимаем, чтобы не ухудшать качество работы, лучше подождать, и когда все закончится, продолжить.

- Борис Андреевич, были претензии УФАС к конкурсу по ремонту так называемой второй очереди Рижского проспекта в Пскове. Каковы перспективы этого объекта? Не придется сдвигать сроки ремонта?

- Нет, не придется, объект переходящий. Основные работы будут сделаны в следующем году, поэтому не вижу никаких проблем.

- А там и тротуары тоже будут обновлены?

- Да.

- Очень радует, потому что в районе культтоваров беда.

- Да, тротуары в плохом состоянии. На сроки реализации это никак не влияет. Мы работаем на опережение, расторговываем объекты 2022 - 2023 года, чтобы крупные подрядчики к работам могли приступить осенью. Большинство работ в части нацпроекта заканчиваются к концу августа. Мы понимаем, что осенью подрядчикам тоже надо чем-то заниматься, вот они и будут работать на опережение: делают ряд работ осенью, а зимой получат за это оплату.

- Будем надеяться, осень вам позволит.

- В предыдущие два года позволяла. В этом году - посмотрим.

- Северный обход: тяжелый объект. Как там обстоят дела?

- В ближайшее время выставим на торги. Вопрос недели — двух. Закупка согласовывается. И в этом году начнем работы.

- Как продвигается работа по капремонту Ольгинского моста в Пскове? Не все поверили, что это не шутка. Но это правда.

- Да, после того, как я это сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, это вызвало большой ажиотаж в городе. Городская администрация проектирует капремонт моста, прорабатываем вопрос проектирования временного моста, чтобы обеспечить полноценный объезд. Конечно, не такой полноценный, как Ольгинский мост, но чтобы мы не терзали город, убрав один мост из инфраструктуры, а было три полноценных моста. Надеюсь, четвертый мост - на Северном обходе - появится до того, как мы начнем ремонтировать Ольгинский. Мост будем делать 4-полосный, но будут шире тротуары и появятся велодорожки.

Беседовала Татьяна Иванова