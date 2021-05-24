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Более 260 километров дорог отремонтируют в Псковской области за 3 года

Более 260 километров опорной дорожной сети отремонтируют в Псковской области в 2021-2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». К концу 2024 года доля дорог опорной сети в нормативном состоянии составит 85%, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Росавтодор продолжает обсуждение вопросов формирования и реализации трехлетних программ дорожной деятельности на территории субъектов страны. Планируется, что они лягут в основу формирования опорной сети России. На очередном совещании свои программы представили Псковская, Ленинградская, Калининградская, Новгородская, Тверская области и Санкт-Петербург.

От псковского региона на совещании выступил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин. Он отметил, что в ближайшие годы планируется провести работы на наиболее востребованных и социально значимых региональных дорогах и искусственных сооружениях.

В первую очередь необходимо привести в нормативное состояние дороги, отобранные для включения в опорную сеть Псковской области. Их общая протяженность составляет 457 км (без учета дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель, которую в этом году передадут в федеральную собственность).

По нацпроекту планируется выполнить ремонт около 210 км автодорог регионального и местного значения в Псковской городской агломерации. Это позволит достичь целевого показателя 91,3%, что больше первоначального плана на 3,9%.

Среди объектов государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы», вошедших в программу, два уже реализуются. Это реконструкция 4,2 км дороги Лавры - граница с Латвией в Печорском районе и 1-й пусковой комплекс реконструкции дороги Гверстонь – Крупп - Кулье в Печорском районе. В дальнейших планах – реконструкция 13,5 км дороги Печоры – Качаново – Пыталово - Вышгородок в Печорском районе, капитальный ремонт участка дороги Гверстонь - Крупп - Кулье длиной 16 км в Печорском районе и строительство 3,6 км подъездной дороги к МАПП «Лудонка» в Пыталовском районе.

Программа дорожных работ предусматривает и приведение в нормативное состояние мостовых сооружений с привлечением средств федерального бюджета в размере более 2 млрд рублей и софинансирования из регионального бюджета. К 2024 году планируется отремонтировать около 650 погонного метра искусственных сооружений.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022-2023 годах ожидается реконструкция 7 участков автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью около 37 км.

Добавим, что в состав опорной сети страны войдут все трассы федерального значения, а также наиболее востребованные региональные дороги. По предварительным данным, протяженность опорной сети составит 138 тыс. км.