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Администрация Пскова заказала ремонт улицы Фрунзе

Администрация Пскова заказала выполнение работ по ремонту улицы Фрунзе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена составила 16 млн 954 тыс. 881,60 руб.

Планируется обновить участок протяженностью 1,303 км. Подрядчик должен восстановить зеленую зону, срезать с обочин скопившийся грунт средней толщиной 0,10 м. Также он займется устройством верхнего слоя покрытия (тип А16Вт, габбро-диабаз) высотой 5 см.

Заявки подаются до 26 мая. Окончание ремонтных работ – 30 августа 2021 года.