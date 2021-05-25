АвтоМир / Дороги

Прокуратура добилась ремонта съезда к жилым домам в Красногородске

Прокуратура Красногородского района добилась проведения ремонта съезда с автомобильной дороги регионального значения к жилым домам после обращения местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки прокуратура установила, что съезд с автодороги Опочка - Красногородск - граница с Латвией к домам по улице Набережной в Красногородске не соответствует норме. В нарушение положений ГОСТа он имеет множественные просадки, выбоины и трещины, затрудняющие движение транспортных средств по нему. За ремонтные работы на данной дороге и съезде отвечает «Псковавтодор».

Прокурор района внес в адрес директора «Псковавтодора» представление с требованием устранения выявленных нарушений закона. В настоящее время ответчик уже отремонтировал съезд к жилым домам.