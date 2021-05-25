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На участке дороги Великие Луки – Новосокольники 28 мая ограничат движение транспорта

Движение транспорта на участке дороги Великие Луки – Новосокольники ограничат 28 мая в связи с соревнованиями. Об этом сообщает газета «Великолукская Правда Новости».

С 9.30 до 15.00 движение транспорта (за исключением рейсовых автобусов) ограничат на участке дороги от деревни Фотьево до деревни Золотково в связи с проведением всероссийских соревнований памяти заслуженного мастера спорта, двукратного чемпиона мира А. М. Зиновьева и чемпионата и первенства Псковской области по велосипедному спорту.



Местным жителям предлагают объезд в направлении города Новосокольники от города Великие Луки по автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-9 «Балтия» и по трассе Великие Луки – Шимск.



Администрация города просит жителей Псковской области принять во внимание данную информацию и заранее продумать маршрут движения.