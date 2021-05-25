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На трассе Великие Луки – Усвяты идет ремонт по дорожному нацпроекту

В Великолукском и Усвятском районах ремонтируют два участка дороги Великие Луки – Усвяты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» работает подрядная организация АО «Буер». В общей сложности дорожники приводят в порядок более 19 км дорожного полотна.

На участке с 12-го по 25-й км, между деревнями Аничково и Бандино Великолукского района, начались работы по укреплению обочин по типу основной дорожной одежды. Параллельно идет укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. На этом отрезке трассы полностью расчищена полоса отвода от древесно-кустарниковой растительности, отремонтированы все водопропускные трубы, на 70% выполнена срезка изношенного асфальта.

На втором участке, с 56-го по 62-й км, который проходит через деревни Щепуново и Церковище Усвятского района, фрезерование существующего покрытия проведено на 35%. В завершающей стадии находятся работы по расчистке полосы отвода. Идет ремонт укрепленной части обочин и устройство слоя дорожного покрытия из асфальтогранулобетона. Это материал, получаемый из асфальтовой крошки с добавлением щебня, цемента и битумной эмульсии. Технологию, которая дает «вторую жизнь» асфальту, подрядчик уже применял на другом участке этой же дороги в 2020 году.

В рамках контракта подрядчику также предстоит отремонтировать мосты через реки Вскувица и Усвяча, укрепить гравийные обочины, привести в порядок автобусные остановки, нанести разметку, восстановить перильное ограждение и искусственные неровности, дорожные знаки и сигнальные столбики, отремонтировать тротуар, мостики, лестничные сходы, пешеходные переходы и переезды через кюветы.

Стоимость всего комплекса работ оценивается в сумму около 400 млн рублей. Финансирование ремонта осуществляется из областного бюджета. Заказчик работ – Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). Срок ввода объекта в эксплуатацию - 16 сентября.

Всего в этом году в Псковской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 193 км дорог, из них свыше 174 км региональных трасс и около 19 км дорог Псковской городской агломерации. На эти цели направлено более 3,6 млрд рублей.