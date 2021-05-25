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В Пскове расширят проезд с улицы Юбилейной, 47

В Пскове расширят проезд с улицы Юбилейной у дома №47. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос обсуждался 26 мая на совещании под руководством главы администрации Александра Братчикова по строительству новой школы.

На совещании поднимался вопрос организации строительной площадки и заезда строительной техники с улицы Юбилейной. Решено было расширить существующий проезд. Представители ГИБДД Пскова также обратили внимание на необходимость мойки колес выезжающих со стройки грузовиков.

Поворота налево с улицы Юбилейной при движении со стороны Рижского проспекта не будет. Александр Братчиков категорически отверг такую возможность.

Напомним, новая школа на 825 мест будет строиться на улице Юбилейной. Две соседние школы, десятая и девятнадцатая, перегружены из-за активно развивающегося нового микрорайона.