←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
вот кто всех дешевле
Почему нужно менять резину сейчас?
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
Какой автомобиль надежнее?
Правила замены масла
да-да уже встаю
Кто на чем экономит при обслуживании?
в МРЭО Живая очередь
Вся правда о кондиционере
Все ограничения движения
Как это? Кольца не будет?
Автобус в новый район
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
Обязательно бахнем Но потом
Янушка Сейчас
ещё Дороги 25.05.2021 10:390 Более 260 километров дорог отремонтируют в Псковской области за 3 года 26.05.2021 15:280 В Пскове расширят проезд с улицы Юбилейной, 47 26.05.2021 12:170 На участке дороги Великие Луки – Новосокольники 28 мая ограничат движение транспорта 26.05.2021 10:430 Прокуратура добилась ремонта съезда к жилым домам в Красногородске 26.05.2021 10:240 На трассе Великие Луки – Усвяты идет ремонт по дорожному нацпроекту 26.05.2021 09:320 Администрация Пскова заказала ремонт улицы Фрунзе
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

В Пскове расширят проезд с улицы Юбилейной, 47

26.05.2021 15:28|ПсковКомментариев: 0

В Пскове расширят проезд с улицы Юбилейной у дома №47. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, этот вопрос обсуждался 26 мая на совещании под руководством главы администрации Александра Братчикова по строительству новой школы.

На совещании поднимался вопрос организации строительной площадки и заезда строительной техники с улицы Юбилейной. Решено было расширить существующий проезд. Представители ГИБДД Пскова также обратили внимание на необходимость мойки колес выезжающих со стройки грузовиков.

Поворота налево с улицы Юбилейной при движении со стороны Рижского проспекта не будет. Александр Братчиков категорически отверг такую возможность.

Напомним, новая школа на 825 мест будет строиться на улице Юбилейной. Две соседние школы, десятая и девятнадцатая, перегружены из-за активно развивающегося нового микрорайона.

Теги: #псков #школа #улица Юбилейная
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 1096 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
26.05.2021, 15:400 Генеральный спонсор чемпионата мира по хоккею воплотил любовь к игре в серии автомобилей 26.05.2021, 15:280 В Пскове расширят проезд с улицы Юбилейной, 47 26.05.2021, 12:170 На участке дороги Великие Луки – Новосокольники 28 мая ограничат движение транспорта 26.05.2021, 11:370 Госдума приняла в первом чтении закон об ужесточении наказания для пьяных водителей
26.05.2021, 11:240 Дновец отправится в тюрьму за угон служебного автомобиля у родственника 26.05.2021, 10:430 Прокуратура добилась ремонта съезда к жилым домам в Красногородске 26.05.2021, 10:240 На трассе Великие Луки – Усвяты идет ремонт по дорожному нацпроекту 26.05.2021, 10:020 Стали известны подробности ДТП с участием ребенка на Советской в Пскове
26.05.2021, 09:541 Ссадину пальца получил автомобилист после наезда на опору ЛЭП в Пскове 26.05.2021, 09:320 Администрация Пскова заказала ремонт улицы Фрунзе 26.05.2021, 09:240 Пьяного пешехода сбили на улице Труда в Пскове 25.05.2021, 21:385 Псковский городской суд разбирает дело о гибели велосипедистки из-за пьяного водителя
25.05.2021, 18:490 Борис Елкин: Нацпроекты - важный аспект в развитии псковского региона 25.05.2021, 18:420 «Хонда» врезалась в «Хендай» в Пскове на Ольгинском мосту 25.05.2021, 18:331 Девочку сбил водитель автомобиля в Пскове 25.05.2021, 15:102 КамАЗ и «‎Киа» столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
25.05.2021, 15:001 Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Порховском районе 25.05.2021, 13:290 Фотофакт: В Великих Луках «‎Мерседес» припарковали на ступеньках 25.05.2021, 12:200 Подвергший опасности пассажира невельский автомобилист лишился водительских прав 25.05.2021, 12:070 Скончалась одна из пострадавших в ДТП в Порховском районе
25.05.2021, 11:330 Опубликованы фото и видео с места ДТП в Порховском районе с четырьмя пострадавшими 25.05.2021, 10:390 Более 260 километров дорог отремонтируют в Псковской области за 3 года 25.05.2021, 10:200 В Пскове водитель-лихач наказан за наезд на пешехода 25.05.2021, 09:580 Четыре человека пострадали в ДТП в Порховском районе
25.05.2021, 08:580 Администрация Пскова заказала ремонт 1-й Поселочной улицы 24.05.2021, 20:220 Псковичам напомнили, как получить услуги ГИБДД по предварительной записи 24.05.2021, 18:320 Стоянку автомобилей ограничат у двух домов на улице Металлистов в Пскове 24.05.2021, 16:030 Грузовик перевернулся на трассе в Гдовском районе
24.05.2021, 15:270 За неделю водители Псковской области нарушили ПДД почти 2000 раз 24.05.2021, 15:000 В Пскове полиция остановила двух пьяных водителей 24.05.2021, 14:401 Большегрузы разбивают дорогу на гдовскую Самолву 24.05.2021, 12:492 Водитель «Волги» пострадала в Пскове из-за проехавшей на красный свет женщины
24.05.2021, 10:220 Начинающий водитель устроил тройное ДТП на улице Вокзальной в Пскове. ФОТО 24.05.2021, 10:130 В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера 24.05.2021, 09:490 Прошел приемку отремонтированный по нацпроекту участок дороги Порхов – Дно 24.05.2021, 09:040 Две красные иномарки столкнулись на перекрестке Конной и Петровской в Пскове
23.05.2021, 19:451 В Псковской области автомобилист из Витебска не уступил дорогу москвичу 23.05.2021, 19:130 ДТП произошло в Пустошкинском районе, есть пострадавшие. ФОТО 23.05.2021, 18:510 Стали известны новые подробности ДТП на объездной дороге Пскова 23.05.2021, 18:020 Уточнен диагноз пострадавшего в ДТП в центре Пскова мальчика
23.05.2021, 17:501 Врезавшегося в автобус в Псковском районе водителя проверяют на алкогольное опьянение 23.05.2021, 13:360 Петербуржец насмерть сбил своего земляка на трассе в Псковской области 22.05.2021, 22:120 Двое пострадали из-за проезда на запрещающий сигнал светофора на объездной дороге Пскова. ФОТО 22.05.2021, 21:520 В Великих Луках состоялась акция «Будь примером - иди по «зебре!»
22.05.2021, 21:170 ВАЗ врезался в автобус на трассе Псков – Изборск, пострадали трое. ФОТО 22.05.2021, 19:130 Полиция ищет свидетелей ДТП под Псковом с участием 17-летнего водителя 22.05.2021, 17:090 Укладка покрытия началась на Бастионной в Пскове 22.05.2021, 15:012 В Пскове прошла акция «На работу на велосипеде»
22.05.2021, 14:202 В Пскове водитель «Киа» проехала по ноге ребенку 22.05.2021, 13:180 Автомобиль загорелся в Пскове во время движения 22.05.2021, 13:003 Жители дома на Коммунальной попросили у властей парковочную площадку 22.05.2021, 11:150 308 из 399 деревьев сохранят при ремонте проспекта Ленина в Великих Луках
22.05.2021, 10:290 В Пскове водитель «Тойоты» врезалась в гараж 22.05.2021, 09:5925 Как тупить за рулем по-скобарски 22.05.2021, 09:200 Нетрезвый водитель снова попался сотрудникам ДПС в Пскове 22.05.2021, 00:014 В Пскове на сутки закрывается для транспорта Троицкий мост
21.05.2021, 19:461 Когда отремонтируют разрушенный из-за ливней мост через реку Уза, рассказал Борис Елкин 21.05.2021, 18:490 «Собственной персоной»: Борис Елкин о безопасных и качественных дорогах. ВИДЕО 21.05.2021, 18:480 Дорогу Нестрино — Порхов приведут в порядок в рамках нацпроекта 21.05.2021, 17:200 В Пскове изменится расписание движения автобуса №14
21.05.2021, 17:131 Капремонт двух мостов в Гдовском районе обойдется в 900 млн рублей 21.05.2021, 17:130 Пассажирка пострадала в тройном ДТП на трассе в Псковском районе 21.05.2021, 16:464 Борис Елкин: В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков 21.05.2021, 15:251 Подрядчик готов отремонтировать дорогу Шимск — Феофилова Пустынь в текущем году
21.05.2021, 14:490 Фотофакт: На улице Максима Горького начинается ремонт 21.05.2021, 14:230 1400 км псковских дорог отремонтируют по проекту «Развитие федеральной магистральной сети» 21.05.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным 21.05.2021, 12:160 Более 20 километров дороги ремонтируют в Гдовском районе
21.05.2021, 11:401 Дорогу от Изборска до границы с Эстонией отремонтируют за 433 млн рублей 21.05.2021, 10:450 «Лабораторию безопасности» посетили псковские школьники 21.05.2021, 10:170 Водитель перевернувшегося в Пустошкинском районе автомобиля заснул за рулем 21.05.2021, 10:001 Автосервис для настоящих пилотов
21.05.2021, 09:235 Водитель скутера госпитализирован после ДТП в Пскове. ФОТО 20.05.2021, 23:120 ДТП в Пустошкинском районе обошлось без пострадавших 20.05.2021, 22:570 Автомобиль перевернулся на трассе в Пустошкинском районе 20.05.2021, 19:062 Мост через реку Уза в Порховском районе разрушен из-за ливней
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.