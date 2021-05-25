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Две улицы Пскова перекроют для движения транспорта 30 мая

Улицы Профсоюзную и Советскую в Пскове перекроют для движения транспорта 30 мая. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением в городе Пскове соревнований по бегу «Всероссийский забег РФ» в целях обеспечения безопасности граждан и создания условий для проведения спортивного мероприятия временно прекращается движение автотранспорта по улице Профсоюзной на всем протяжении, улице Советской (на участке от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой) с 7.30 до 13.00.

В качестве объезда жителям города предлагают использовать Октябрьский проспект.