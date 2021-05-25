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Псков заказал капремонт второй части улицы Фабрициуса за 233 млн рублей

Администрация Пскова заказала капитальный ремонт ул. Яна Фабрициуса на участке от ул. Металлистов до ул. Вокзальная. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 233 млн 718 тыс. 451,23 рублей.

Окончание подачи заявок – 3 июня 2021. Срок выполнения работ по 28 ноября 2023г.

Техническим заданием предусмотрен ремонт 0,758 км улицы Яна Фабрициуса. В частности, предусмотрены валка 14 деревьев мягких диаметром ствола до 32см и 28 диаметром ствола более 32см. Предусмотрен ремонт дороги, автостоянки, пересечений и примыканий. Планируется устройство велосипедных дорожек.

Напомним, масштабная реконструкция перекрестка улиц Фабрициуса и Гражданской, в том числе первой части улицы Фабрициуса от площади Победы до улицы Металлистов велась с лета 2019 года по декабрь 2020 года.