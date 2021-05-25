Подрядчик рассказал, когда на улице Инженерной в Пскове появится разметка

Дорожная разметка на улице Инженерной в Пскове появится в течение недели. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил подрядчик на совещании у главы городской администрации Александра Братчикова с УГХ и подрядчиками по гарантийному ремонту дорог.
В ходе обсуждения вопроса Александр Братчиков отметил, что объем выполненных гарантийных работ крайне мал. В частности, до сих пор не закончен ремонт на улицах Инженерной, Ипподромной, Крупской, гарантийный ремонт которой выполняет подрядчик «Дом-Строй Сервис 60».
Начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт уточнил: «Когда разметка на улице Инженерной перестанет перемешаться сама по себе?»
Подрядчик заверил, что до сих пор работы было невозможно закончить из-за погодных условий. «Все замечания мы уже устранили, осталась только разметка, для чего мы ждем благоприятные погодные условия», - пояснил он.