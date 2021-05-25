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В Пскове подрядчиков призвали заботиться о людях во время ремонта дорог

Заботиться о горожанах и относиться к ним по-человечески во время ремонта дорог призвал подрядчиков начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт. С такой просьбой он обратился во время совещания у главы городской администрации Александра Братчикова с УГХ и подрядчиками по гарантийному ремонту дорог, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Делайте по-человечески, по-людски», - призвал подрядчиков Владимир Папорт. В частности, обращалось внимание на то, что на их работу часто жалуются жители города. «Если вы выкорчевываете тротуары, то направляйте людей: делайте настилы или мосточки, чтобы они могли пройти, мамы с детьми не портили коляски», - предложили в УГХ.

Владимир Папорт также затронул проблему своевременной установки дорожных знаков. По его словам, после ремонтных работ актуальные знаки должны быть установлены в течение суток, однако в Пскове этот процесс может затянуться на несколько дней и даже месяцев.

Проблемы возникают также и с установкой знаков перед началом и во время исполнения работ. «Проинформируйте людей, установите вы лишний знак», - сказал он подрядчикам.

Кроме того, в УГХ пожаловались на то, что зачастую знаки и ограждения, которые подрядчики убирают с дорог на время ремонта, неправильно хранятся, после чего они выставляются обратно в ненадлежащем виде.

Подрядчики выслушали все замечания и приняли их к сведению.