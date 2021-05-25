В дорожном комитете рассказали о принятых решениях по сохранению дороги на Самолву

Много обоснованных жалоб поступает на дорогу до деревни Самолва в Гдовском районе – один из важных объектов дорожного хозяйства Псковской области. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Фото здесь и далее: официальный инстаграм-аккаунт комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В комитете отметили, что состояние дорожного полотна изначально было неудовлетворительным: дорога находится в болотистой местности, ее основание практически полностью изношено, песок ежегодно обводняется и размывается. «Этой весной ситуация усугубилась из-за проливных дождей и движения большегрузов, которые подвозят материалы для строительства в Самолве памятника Александру Невскому. В разбитой грунтовке вязнет не только легковой, но и грузовой транспорт», - пояснили эксперты.
Для сохранения целостности дорожного покрытия приняли ряд решений:
«Работа не останавливается ни на минуту. Делается все возможное, чтобы поддерживать дорогу в удовлетворительном состоянии», - заверили население в комитете.