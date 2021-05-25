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В дорожном комитете рассказали о принятых решениях по сохранению дороги на Самолву

Много обоснованных жалоб поступает на дорогу до деревни Самолва в Гдовском районе – один из важных объектов дорожного хозяйства Псковской области. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: официальный инстаграм-аккаунт комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В комитете отметили, что состояние дорожного полотна изначально было неудовлетворительным: дорога находится в болотистой местности, ее основание практически полностью изношено, песок ежегодно обводняется и размывается. «Этой весной ситуация усугубилась из-за проливных дождей и движения большегрузов, которые подвозят материалы для строительства в Самолве памятника Александру Невскому. В разбитой грунтовке вязнет не только легковой, но и грузовой транспорт», - пояснили эксперты.

Для сохранения целостности дорожного покрытия приняли ряд решений:

ограничен тоннаж грузовиков

организовано круглосуточное дежурство рабочих и дорожной техники ГБУ ПО «Псковавтодор»

направлено 20 единиц техники: 13 самосвалов, 5 грейдеров, экскаватор и каток

завезено и уложено более 5 тысячи тонн нового материала для подсыпки: 3 тысячи тонн фрезерованного асфальтобетона и 2,4 тысячи тонн щебня

«Работа не останавливается ни на минуту. Делается все возможное, чтобы поддерживать дорогу в удовлетворительном состоянии», - заверили население в комитете.