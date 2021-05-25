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Участок кругового движения на улице Леона Поземского перекроют в Пскове на выходных

Участок кругового движения на пересечении улиц Труда и Леона Поземского (участок улицы Волкова от Труда до Поземского) перекроют для автомобилей в Пскове с 6.00 29 до 6.00 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта ограничат в связи с проведением работ по доработке инженерных сетей и укладке дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы Леона Поземского. «Движение по улице Леона Поземского в сторону центра и по улице Труда в сторону Запсковья в данный период времени останется без изменений», - отметили в пресс-службе.

Объехать вышеуказанный участок можно при движении по улице Леона Поземского из центра в сторону Овсища, по улице Труда от улицы Школьной, улице Олега Кошевого.

«Приносим извинения за доставленные неудобства и просим учесть данную информацию при планировании ваших поездок», - добавили в пресс-службе.