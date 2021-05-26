АвтоМир / Дороги

Дорогу к больничному городку в Острове отремонтировали по нацпроекту

Переулок Горный в городе Острове прошел приемку после ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Приемочная комиссия в составе представителей администрации Островского района, филиала ФКУ Упрдор Северо-Запад в городе Пскове и обслуживающей организации осмотрела дорогу и подписала акт ввода объекта в эксплуатацию.

Как отметила заместитель главы администрации района Юлия Колпинская, переулок Горный вошел в нацпроект по итогам рейтингового голосования, в котором участвовали местные жители. «Дорога востребованная и очень важная. Она соединяет центральную городскую магистраль, улицу Островских Молодогвардейцев, с больничным городком. По ней люди идут и едут на работу, в поликлинику и больницу, к месту жительства», - рассказала она.

Представитель заказчика работ также добавила, что ранее переулок находился в неудовлетворительном состоянии. Не был обеспечен должный отток воды с проезжей части. Покрытие было перенасыщено влагой и разрушалось.

Ремонт переулка выполнила местная дорожно-строительная организация - ООО «ДСПМК Островская». «Подрядчик ответственный и добросовестный. Объект предъявлен комиссии в срок. Претензий к качеству мы не имеем», - заключила Юлия Колпинская.

Протяженность переулка составляет 400 метров. Дорога относится к V категории и имеет грунтовое покрытие. Подрядчик расчистил территорию от деревьев и кустарника, заменил водопропускные трубы на основном ходу и съездах, провел планировку откосов, укрепил обочины. На проезжей части выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка, устройство основания и покрытия из песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей. Установлены дорожные знаки и сигнальные столбики.

Стоимость работ составила около 3,7 млн рублей, источник финансирования – областной и федеральный бюджеты.

Добавим, что Островский район входит в состав Псковской городской агломерации, в которой в этом году по нацпроекту запланировано привести в нормативное состояние около 19 км дорог.