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Подрядчик выравнивает поврежденные ветром дорожные знаки в Пскове

В рамках муниципального контракта «СитиИнвестГрупп» оперативно устраняет последствия непогоды на улицах Запсковья и Завеличья. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, на текущей неделе сотрудники выравнивали стойки дорожных знаков, поврежденные ветром.

ООО «СитиИнвестГрупп» ежегодно следит за состоянием дорожных знаков в Пскове. Их моют от грязи, зимой - чистят от снега. Исполняются заявки управления городского хозяйства администрации Пскова по замене объектов, поврежденных в результате ДТП, вандализма или непогоды.

Всего с начала года пришлось выравнивать более 200 стоек знаков, чтобы устранить отклонение от вертикальной оси. Также были заменены на новые более 100 устаревших щитков дорожных знаков и установлены более 30 недостающих. Также при необходимости проводился демонтаж знаков со стойками. Сотрудники компании обслуживают не только знаки на стойках, но и перетяжки на трассах.

Также на этой неделе осуществлялась обрезка веток, вывоз и утилизация образовавшегося в результате работ мусора. Это нужно для обеспечения безопасности дорожного движения - знаки, установленные вблизи деревьев не должны быть перекрыты ветвями.