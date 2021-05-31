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Движение автотранспорта закроют на участке улицы Льва Толстого в Пскове

Движение автотранспорта закроют на участке улицы Льва Толстого в Пскове в ночь с 31 мая на 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением работ с 20.00 31 мая до 6.00 1 июня движение закроют в районе дома №39.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок. «Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.