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В Пскове приостановлены торги на ремонт Рижского проспекта и Коммунальной

В Пскове приостановлено определение поставщика по двум крупным дорожным аукционам. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, приостановлено определение подрядчика по закупке «Выполнение работ по ремонту Рижского проспекта (на участке от ул. Юбилейной до ул. Балтийской) в городе Пскове».

Заказ размещала администрация города Пскова. Начальная цена – 117 млн 451 тыс. 427,64 рублей. Окончание подачи заявок - 31.05.2021.

ООО «ПРОСПЕРИТИ» подало жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области. Статус: рассматривается.

По жалобе этой же организации в УФАС приостановлено определение поставщика по ремонту ул. Коммунальной (участок от ул. Максима Горького до ул. Юбилейной), ул. Коммунальной (на участке от ул. Юбилейной до дома №70 по ул. Коммунальной, в том числе дублеров) в Пскове. Заказа размещала администрация города Пскова. Начальная цена 230 млн 231 тыс. 858,08 рублей. Окончание подачи заявок - 28.05.2021.