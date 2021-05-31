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Движение на улице Чудской в Пскове ограничили в связи с дорожными работами

Финишный слой асфальтобетонного покрытия укладывают на объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» — улице Чудской в Пскове. Чтобы не закрывать движение по оживленной магистрали в дневное время, подрядная организация организовала работы в ночную смену. Движение ограничено по половине проезжей части в одну сторону с 20:00 до 7:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

За две ночи выполнили работы на правой стороне дороги на участке от моста имени Александра Невского до улицы Леона Поземского. Таким образом, уложили около 50% покрытия. Еще две ночи дорожники будут укладывать асфальт на второй половине дороги. Планируется, что за 4 ночные смены будет произведена 100% укладка верхнего слоя асфальтобетона. Площадь покрытия составит 44 тысячи квадратных метров.

В работах задействовано около 20 единиц дорожной техники: щетка, гудронатор, асфальтоукладчик, перегружатель, катки, самосвалы, мини-погрузчик.

На сегодня на объекте на 100% выполнена замена бортового камня, планировка зеленой зоны, отремонтированы технические проходы, взамен барьерного ограждения высажен кустарник. Впереди – асфальтирование съездов, нанесение разметки термопластиком, благоустройство. Ремонт идет с опережением графика.

Улица Чудская в Пскове относится к дорогам I категории, имеет от 4 до 8 полос движения. Ширина проезжей части составляет от 15 до 25,5 метров. Магистраль приводят в порядок на всем ее протяжении - от моста имени Александра Невского до улицы Леона Поземского. Длина ремонтируемого участка составляет 1,59 км.

Контракт на ремонт заключен между управлением городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «ДорСтройСервис». Стоимость работ оценивается в 88 млн рублей. Большая их часть направлена из федерального бюджета. Дата ввода объекта в эксплуатацию - 31 августа.

Добавим, что в этом году в областном центре благодаря нацпроекту приводят в нормативное состояние 10 объектов: 6 улиц (Инженерная, Бастионная, Чудская, Алтаева, Трохина, Кузбасской Дивизии), Октябрьский проспект и три площади (Октябрьская, Ленина и Победы). На всех объектах идут активные дорожные работы.