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Единственную дорогу к кладбищу перепахали в Бежаницком районе

В Бежаницком районе перепахали единственную дорогу к кладбищу. Об этом сообщается в обращении, опубликованном 30 мая на сайте губернатора Псковской области.

Родственники тех, кто похоронен в деревне Забор Ново-Кузнецовской волости, обратились к главе региона с просьбой помочь разобраться в ситуации. «За деревней Забор находится кладбище, единственную дорогу к которому перепахало и засеяло сельскохозяйственное предприятие ООО "Зеленая Лига". Благоустроенной дороги к кладбищу никогда не было, но всегда была наезженная по полю колея, которая позволяла не всем видам транспорта проехать», - говорится в сообщении. По словам автора, почтить память умерших родственники теперь могут только в том случае, если преодолеют расстояние около 1,5 км.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей глава Бежаницкого района Сергей Михеев, кладбище находится в лесу, в стороне от дороги. Никаких населенных пунктов поблизости нет. Поле принадлежит сельхозпредприятию ООО «Зеленая Лига» и ранее оно не использовалось. Сейчас вместе с главой волости и сельхозорганизацией решается вопрос о возможности организации проезда для посетителей кладбища.