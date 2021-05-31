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Подрядчик заасфальтирует улицу Инженерную после ремонта на Октябрьском проспекте

Подрядчик планирует приступить к асфальтированию улицы Инженерной в Пскове после ремонта Октябрьского проспекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий.

Сроки асфальтирования пришлось сдвинуть из-за погодных условий – выдалось нескольких дождливых дней. «Должны были на Октябрьском проспекте уложить выравнивающий слой асфальта и перейти на Инженерную, - рассказал Александр Грацкий. - Однако в планы вмешались дожди. Все плавает, и работы было невозможно выполнять».

Сейчас рабочая сила и техника заняты на другом объекте подрядчика – Октябрьском проспекте. После укладки там выравнивающего слоя асфальта подрядчик перейдет на улицу Инженерную. Работы на проспекте планируется закончить на этой неделе.

Добавим, в 2021 году в Пскове должен завершиться ремонт последнего участка улицы Инженерной от улицы Алтаева до перекрестка с улицей Индустриальной. Псковичи в социальных сетях выражают недоумение по поводу «брошенных» работ по улице Инженерной. Основная дорога на протяжении нескольких недель остается отфрезерованной.

ООО «Дорожный отряд» из Санкт-Петербурга сейчас ремонтирует Октябрьский проспект, Октябрьскую площадь и площадь Ленина. Также у организации есть и другие дорожные объекты – улица Алтаева и улица Инженерная.