Депутат гордумы рассказал о решении основной проблемы спальных районов Завеличья

Основная проблема в спальных районах — наличие или отсутствие свободной зоны для проезда или парковки автомашин. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сказал депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №11, директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.
Он добавил, что эта проблема усугубляется тем, что внутри дворов сейчас начинают строить магазины, ларьки, точки общественного питания. Это ведет к дополнительному потоку автомобилей, которые обслуживающих эти магазины. Депутат подчеркнул, что сами межквартальные проезды не готовы к такой нагрузке, они находятся в полуаварийном состоянии и нуждаются в реконструкции и замене.
Константин Болотин отметил, что проблему постепенно решают. Так, в прошлом году отремонтировали проезд вдоль торгового центра «Гулливер» на улице Коммунальной, сделали въезд от дома №5 по улице Рокоссовского до школы №26. Сейчас начались работы на Рижском проспекте, добавил он.
«Межквартальные проезды держим на контроле, денег не так много, поэтому власти пытаются распределить эти деньги равномерно по округам», - добавил Болотин.