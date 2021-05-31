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Депутат гордумы рассказал о решении основной проблемы спальных районов Завеличья

Основная проблема в спальных районах — наличие или отсутствие свободной зоны для проезда или парковки автомашин. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сказал депутат Псковской городской Думы по одномандатному округу №11, директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

«Эта территория (дальнего Завеличья — ред.) застраивалась, когда у людей не было такого количества машин, ведь сейчас на семью может приходиться и две машины. Соответственно, застройку проводили по нормативам советского времени, поэтому сегодня все дворы перегружены, автомобилистам не всегда хватает места во дворе, поэтому они оставляют машины даже межквартальных проездах», - заметил Константин Болотин.

Он добавил, что эта проблема усугубляется тем, что внутри дворов сейчас начинают строить магазины, ларьки, точки общественного питания. Это ведет к дополнительному потоку автомобилей, которые обслуживающих эти магазины. Депутат подчеркнул, что сами межквартальные проезды не готовы к такой нагрузке, они находятся в полуаварийном состоянии и нуждаются в реконструкции и замене.

Константин Болотин отметил, что проблему постепенно решают. Так, в прошлом году отремонтировали проезд вдоль торгового центра «Гулливер» на улице Коммунальной, сделали въезд от дома №5 по улице Рокоссовского до школы №26. Сейчас начались работы на Рижском проспекте, добавил он.

«Межквартальные проезды держим на контроле, денег не так много, поэтому власти пытаются распределить эти деньги равномерно по округам», - добавил Болотин.