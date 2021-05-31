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Участок дороги в Великих Луках закроют для движения транспорта на три дня

Участок дороги в Великих Луках закроют для движения транспорта на четыре дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие движения участка дороги на улице Новосокольнической введут в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. С 8.00 7 июня до 17.00 10 июня временно закроют участок дороги на улице Новоскольнической в сторону дома №35 на улице Золотковской (вдоль Великолукского молочного комбината).

Автомобилистам рекомендуют заранее продумать маршрут движения. Объезд будет осуществляться по улице Золотковской.