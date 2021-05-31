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Почти на 2,5 млн рублей подешевел ремонт улицы Фрунзе в Пскове

Определен поставщик услуги по ремонту улицы Фрунзе в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, закупку с начальной ценой 16 млн 954 тыс. 881,60 руб. размещала администрация Пскова.

1 июня победителем признано ООО «УДС Псков» с предложением 14 млн 581 тыс. 198,12 руб. Второе место у ООО «СПЕЦДОР 60» с предложением 14 млн 665 тыс. 972,53 руб.

Напомним, планируется обновить участок протяженностью 1,303 км. Подрядчик должен восстановить зеленую зону, срезать с обочин скопившийся грунт средней толщиной 0,10 м. Также он займется устройством верхнего слоя покрытия (тип А16Вт, габбро-диабаз) высотой 5 см. Окончание ремонтных работ – 30 августа 2021 года.