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Александр Братчиков: На каждой яме после ремонта надо написать название подрядной организации

О своей «головной боли» рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Пскова Александр Братчиков. «Первое — это реконструкция улицы Леона Поземского и второе - гарантийный ремонт улично-дорожной сети», - сообщил он.

Гарантийному дорожному ремонту гость студии уделяет большое внимание. «Раньше этим было как-то не принято заниматься, а теперь по поручению губернатора мы третий год выезжаем на объекты и заставляем подрядчиков выполнять ремонт по гарантии. Я собираю подрядчиков и ставлю им на вид, что у них не сделано», - отметил Александр Братчиков.

«Считаю, что граждане должны знать своих героев — тех, кто выполняет гарантийный ремонт хорошо, и тех, кто это делает плохо. Если где-то что-то не сделано, я готов на каждой ямке написать название ответственной подрядной организации», - заявил глава городской администрации.

При этом он напомнил, что подобным образом претензионная работа велась ранее в рамках городских субботников, когда выявлялись неубранные территории и ставились на вид собственникам, которые должны были их убрать.