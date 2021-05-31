Александр Братчиков: На каждой яме после ремонта надо написать название подрядной организации

О своей «головной боли» рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава администрации города Пскова Александр Братчиков. «Первое — это реконструкция улицы Леона Поземского и второе - гарантийный ремонт улично-дорожной сети», - сообщил он.
Гарантийному дорожному ремонту гость студии уделяет большое внимание. «Раньше этим было как-то не принято заниматься, а теперь по поручению губернатора мы третий год выезжаем на объекты и заставляем подрядчиков выполнять ремонт по гарантии. Я собираю подрядчиков и ставлю им на вид, что у них не сделано», - отметил Александр Братчиков.
При этом он напомнил, что подобным образом претензионная работа велась ранее в рамках городских субботников, когда выявлялись неубранные территории и ставились на вид собственникам, которые должны были их убрать.