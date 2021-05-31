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Еще 3 км дороги в Печорском районе отремонтируют на сэкономленные деньги

В этом году на автомобильной дороге Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе планируют провести ремонт участка протяженностью более 3 км. Речь идет об отрезке с 28-го по 32-й км, который проходит через деревни Киршино, Замошье и Кулье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Финансирование ремонта будет осуществляться за счет экономии денежных средств по основному объекту программы сотрудничества ЕС – Россия периода 2014-2020 годов «Улучшение доступности отдаленных районов юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» - 1-го пускового комплекса реконструкции автодороги Гверстонь – Крупп – Кулье.

В комитете отметили, что это социально значимый объект. Он связывает Псков и Печоры с отдаленными деревнями Печорского района и обеспечивает перевозку промышленных и сельскохозяйственных грузов. Дорога проходит по пересеченной местности и относится к IV категории. Существующее асфальтобетонное покрытие и водопропускные трубы находятся в неудовлетворительном состоянии.

В ходе ремонта расчистят полосу отвода от деревьев и кустарников, заменят покрытие проезжей части, укрепят обочины, отремонтируют водопропускные трубы, на автобусных остановках установят искусственное освещение. Стоимость работ оценивается в 53 млн рублей.

Добавим, что на 1-ом пусковом комплексе реконструкции дороги Гверстонь – Крупп – Кулье продолжаются работы. В них задействовано около 10 единиц техники. Идет расчистка территории от деревьев и кустарника, устройство земляного полотна, дренирующего слоя, основания из щебеночно-песчаной смеси и другие виды работ.

Кроме того, осуществляется содержание строящейся дороги: грейдирование покрытия, устранение колейности и разрушения проезжей части.

Производством строительно-монтажных работ занимается подрядная организация ООО «Вуклэр» по контракту ГБУ ПО «Псковавтодор». Стоимость работ составляет 220 млн рублей. Контроль качества выполняемых работ осуществляет ООО «Центр диагностики комплексной инфраструктуры».