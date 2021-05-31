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Движение закрыто у перекрестка улиц Кузбасской Дивизии и Владимирской в Пскове

Движение автотранспорта ограничено у перекрестка улиц Кузбасской Дивизии и Владимирской в Пскове. Закрыт выезд с Владимирской, а по второй указанной улице проезд не запрещен. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение автотранспорта в этом районе города закрыто в связи с проведением работ по ремонту дорожного покрытия до 13 июня. Время производства работ с 8:00 до 20:00.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства и просят уесть данную информацию при планировании поездок. Необходимо внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.