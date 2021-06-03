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Не состоялся аукцион на продолжение ремонта улицы Фабрициуса в Пскове

Признан несостоявшимся аукцион на капитальный ремонт второй части улицы Фабрициуса в Пскове. На сайте госзакупок 3 июня размещен соответствующий протокол.

Ранее сообщалось, что администрация Пскова заказала капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Начальная цена контракта - 233 млн 718 тыс. 451,23 руб. Срок выполнения работ - до 28 ноября 2023 года.

Техническим заданием предусмотрен ремонт 0,758 км улицы Яна Фабрициуса. В частности, предусмотрены валка 14 деревьев с диаметром ствола до 32 см и 28 с диаметром ствола более 32 см. Прописан ремонт дороги, автостоянки, пересечений и примыканий, а также устройство велосипедных дорожек.

Напомним, масштабная реконструкция перекрестка улиц Фабрициуса и Гражданской, в том числе первой части улицы Фабрициуса от площади Победы до улицы Металлистов, велась с лета 2019 года по декабрь 2020 года.