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В Псковской области исполнен контракт по установке ограждения в рамках «дорожного нацпроекта»

Компания «Комплексный технический центр "Металлоконструкция"» выполнила установку и замену оцинкованного металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, всего было установлено около 6 тыс. погонных метров «барьерки». Работы проведены в целях повышения безопасности дорожного движения по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Металлоконструкции со световозвращающими элементами появились на отдельных участках дороги Пушкинские Горы – Локня в Бежаницком районе. На отрезке трассы с 44-го по 56-й км установлено более 5,3 тыс. пог. м ограждения. Замену барьерных конструкций произвели и на участке дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы в Дедовичском районе, где смонтировано 380 пог. м ограждения.

В работах было задействовано 7 человек, в том числе узкие специалисты по установке барьерного и мостового ограждения. На объектах работал КАМАЗ с краноманипуляционной установкой, «вахтовка» на платформе КАМАЗа и сваебойная установка «КТЦ Хаммер» собственного производства.

Перед монтажом металлоконструкций подрядчик выполнил планировку обочин со срезкой растительного грунта на всем участке производства работ, с добавлением нового материала и его уплотнением для придания обочинам нормативных геометрических параметров.

Работы выполнены в полном объеме и в срок. На эти цели из областного бюджета было направлено около 12 млн рублей. Заказчик работ, ГБУ ПО «Псковавтодор», принял их без замечаний.

Барьерное ограждение — конструктивный элемент автомобильной дороги, который устанавливается на обочинах с высотой насыпи выше 2,5-3 метров. Оно предназначено для предотвращения съезда автомобилей в кювет и несанкционированному выходу пешеходов на дорогу и ее переходу в неположенном месте, что значительно повышает безопасность дорожного движения.

Добавим, что до 1 августа должен быть исполнен еще один аналогичный контракт. Компания «Меганефть» установит около 12 км нового барьерного ограждения на дорогах в 4 районах Псковской области.